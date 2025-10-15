Пакистан и Талибан в Афганистане договорились о временном прекращении огня на 48 часов.

Об этом сообщает МИД Пакистана.

«По требованию Талибана и на основе взаимного согласия Пакистан и Афганистан договорились о временном 48-часовом прекращении огня, начиная с сегодняшнего вечера с 18:00», — говорится в заявлении МИД.

Источники в структурах безопасности сообщили, что ранее пакистанская армия нанесла точечные удары по основным опорным пунктам Талибана в провинции Кандагар.

Согласно информации источников, целью ударов стали 4-й батальон Талибана и 6-я пограничная бригада, которые были уничтожены, при этом погибло много афганских и иностранных боевиков.