Представители правительств Афганистана и Пакистана в ходе очередного раунда переговоров, состоявшихся 18 октября при посредничестве Катара и Турции, договорились о немедленном прекращении огня. Об этом сообщила пресс-служба МИД Катара в социальной сети X.

«Во время очередного раунда переговоров стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между двумя странами», — говорится в заявлении.

Соглашение подписали министры обороны Афганистана и Пакистана Мохаммад Якуб Муджахид и Хаваджа Асиф, а также представители Катара и Турции.

Стороны договорились провести следующие встречи в ближайшие дни для сохранения и полного соблюдения режима прекращения огня.