Афганистан и Пакистан согласились продолжить переговоры по урегулированию ситуации на границе и провести новую встречу в Стамбуле 6 ноября.

Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров при посредничестве Турции и Катара, которое распространил турецкий МИД.

«Афганистан, Пакистан, Турция и Катар провели встречи в Стамбуле с 25 по 30 октября с целью укрепления режима прекращения огня, согласованного Афганистаном и Пакистаном в Дохе 18-19 октября 2025 года при посредничестве Турции и Катара. Все стороны согласились на продолжение перемирия. Дальнейшие условия реализации будут обсуждены и определены на встрече на уровне руководителей в Стамбуле 6 ноября», — говорится в заявлении.