Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос установления дипломатических отношений между странами.

Об этом сообщается в публикации вице-премьера, министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара в соцсети Х.

Глава пакистанского внешнеполитического ведомства в посте отметил, что провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Министр иностранных дел Арарат Мирзоян и я провели сегодня телефонный разговор и договорились рассмотреть возможность установления дипломатических отношений между Пакистаном и Арменией», — отметил Мухаммад Исхак Дар.