Вьетнам и США договорились о выводе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом было заявлено на прошедших в Ханое переговорах генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, совершающим государственный визит во Вьетнам.

«Ради блага народов двух стран и стремления к укреплению сотрудничества во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития в новых условиях Вьетнам приветствует вывод отношений между двумя странами на новый уровень — всеобъемлющее стратегическое партнерство», — заявил руководитель КПВ.

Президент США также высоко оценил переход двух стран на новый уровень партнерства, которое приносит пользу обеим странам и общим международным интересам.

Вьетнам и США в 1995 году официально восстановили прерванные вьетнамской войной межгосударственные связи, а в июле 2013 года повысили их уровень до всеобъемлющего партнерства.