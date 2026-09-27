Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 27 Сентября – Днем памяти.

Как сообщает #, в заявлении говорится:

«В очередную годовщину Дня памяти — 27 Сентября с глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память шехидов, отдавших свои жизни за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, стала важной поворотной точкой в современной истории Азербайджана и завершилась восстановлением территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

В достижении этого исторического результата важную роль сыграли руководство победоносного Верховного Главнокомандующего, солидарность нашего народа, героизм Азербайджанской армии и продемонстрированный ею высокий профессионализм во имя Отечества.

Учреждение даты 27 сентября в качестве Дня памяти является выражением уважения к светлой памяти наших шехидов на государственном и народном уровне. В этот день с почтением вновь вспоминают самоотверженность каждого нашего шехида, отдавшего жизнь за Отечество, а также доблесть участников войны и гази.

В период после Отечественной войны Азербайджан последовательно осуществляет меры по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, устранению гуманитарных последствий конфликта, в том числе минной угрозы, обеспечению безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края, а также установлению судеб лиц, пропавших без вести в ходе конфликта.

Величайшим проявлением уважения к памяти шехидов, отдавших свои жизни в Отечественной войне, является сохранение ценностей, за которые они боролись, – независимости, территориальной целостности, суверенитета и национальной солидарности, а также укрепление устойчивого мира и безопасности в регионе. В этом отношении священная память героев Отечественной войны будет вечно жить как важное историческое и духовное наследие, которое Азербайджан передаст будущим поколениям.

В День памяти – 27 Сентября мы вновь с глубоким уважением чтим светлую память всех наших шехидов, отдавших свои жизни за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и желаем здоровья участникам войны, пожертвовавшим своим здоровьем на этом пути».