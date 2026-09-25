Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, который утром сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем – 24-27°. Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью – 70-75%, днем – 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана также будет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, град. Ночью и утром в горной местности будет наблюдаться туман. Ветер – умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 18-21°C, днем – 27-32°C, а в горах ночью – 10-15°C, днем – 19-24°C.