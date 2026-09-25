НАТО располагает подготовленными вариантами ответа на потенциальные действия Российской Федерации, в том числе в гибридной сфере. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью американскому агентству Bloomberg.

«У нас есть все необходимые варианты ответа. Мы не всегда будем предавать их огласке. Ответ также не всегда будет зеркальным, но мы способны защитить себя», — сказал Рютте.

Генсек добавил, что страны — члены НАТО обязаны «сохранять спокойствие» и в то же время продолжать увеличивать инвестиции в оборону, чтобы организация сохраняла свои возможности и в будущем.

При этом глава НАТО отметил, что в настоящее время страны Европы не располагают возможностями на достаточном для этого уровне, поэтому лидерство США в альянсе все еще необходимо.