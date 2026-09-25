Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал утверждения об использовании Тегераном китайских спутниковых снимков при нанесении ударов по базе США в Иордании.

Об этом иранский президент высказался в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на соответствующий вопрос, Пезешкианя заявил, что ему ничего об этом не известно.

«Мне конкретно ничего не известно об этих предполагаемых снимках, о которых вы говорите», – заявил президент Ирана.

Отметим, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) 17 июля сообщило о гибели двух военнослужащих в результате ударов по американским военным объектам в Иордании.