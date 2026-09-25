Начальники генеральных штабов ВС Саудовской Аравии, Турции и Пакистана проведут встречу для обсуждения мер поддержки Эр-Рияда в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне в связи с продолжающимися атаками хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило саудовское внешнеполитическое ведомство.

«Участники встречи обсудили текущие договоренности о проведении срочного совещания начальников штабов трех стран с целью поиска путей поддержки королевства в соответствии с Мекканским соглашением о совместной обороне», — говорится в заявлении.

Как отмечается, переговоры прошли в четверг в штаб-квартире постоянного представительства Саудовской Аравии при ООН в Нью-Йорке. В них приняли участие министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, глава МИД Турции Хакан Фидан и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Стороны рассмотрели прогресс в создании генерального секретариата, комитетов и рабочих групп в рамках оборонного пакта.

Мекканское соглашение подписали 7 августа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Турции Тайип Эрдоган. Оно предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников соглашения.