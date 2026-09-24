В первом туре Лиге Наций, который начался 24 сентября 2026 года, было сыграно 8 матчей.

Игровой день 24 сентября 2026 года принёс яркие камбэки, голы на последних минутах и захватывающие развязки.

Сборная Норвегии обыграла Данию со счётом 3:2. Главным героем стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль (включая победный гол на 74-й минуте).

В центральном матче дня Германия под руководством Юргена Клоппа вела в счете благодаря голу Нмеча, но Нидерланды вырвали ничью 1:1 на 90+2 минуте усилиями Коди Гакпо.

Португалия обыграла Уэльс (1:0) благодаря голу Жоау Феликса, при этом гол Криштиану Роналду был отменён из-за офсайда.

Греция на выезде вырвала волевую победу у Сербии (2:1), забив решающий мяч на 90+5 минуте.

Результаты других матчей: Австрия-Израиль 3:1. Австрийцы дожали соперника, забив дважды в самом конце матча. Косово-Ирландия 1:0. Решающий гол Мурики на 83-й минуте. Андорра-Мальта 1:2. Волевая победа Мальты с голом Теума на 81-й минуте. Лихтенштейн-Литва 0:2 Два безответных гола литовцев во втором тайме.