Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генассамблее ООН. Пока он добирался до штаб-квартиры организации, полиция в Мидтауне сажала в автобусы протестующих, и среди задержанных оказалась и актриса Сьюзен Сарандон.

Акцию провела организация «Еврейский голос за мир» (Jewish Voice for Peace). Демонстранты перекрыли движение, скандировали «Остановите бомбы» и «Прекратите убийства», держали плакаты с призывом перестать вооружать Израиль и кричали, что Нетаньяху «не спрячется» и его «разыскивают за геноцид».

Полиция вскоре приехала и велела освободить проезжую часть. Многие ушли, на улице остались около 30 человек, и после второго предупреждения их начали задерживать. Сарандон вместе с остальными увели к полицейским автобусам. В акции участвовали и актриса Синтия Никсон, и кандидат в Конгресс Брэд Ландер.

Сарандон, обладательница «Оскара», ходит на пропалестинские митинги с начала войны. В ноябре 2023 года после ее речи на одной из таких акций в Нью-Йорке от услуг актрисы отказалось агентство UTA.

Самолет Нетаньяху «Крыло Сиона» ночью вылетел с авиабазы на юге Израиля и приземлился в аэропорту Стюарт в долине Гудзона, в 97 км к северу от Манхэттена. Нетаньяху и его жену Сару встретил генконсул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис.

Сначала его самолет собирались посадить на военном аэродроме в Нью-Джерси или в Ньюарке: в окружении Нетаньяху опасались, что мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани может распорядиться выгнать борт из аэропорта до возвращения премьер-министра. Днем Нетаньяху с женой приехал в здание ООН.

В Нью-Йорке он пробудет всего несколько часов и вечером улетит обратно. Визит урезали после того, как отменились встречи с Илоном Маском в Техасе и с Дональдом Трампом. На полях Генассамблеи Нетаньяху уже встретился с премьер-министрами Греции и Словении Кириакосом Мицотакисом и Янезом Яншей.

Мамдани позавчера в интервью CNN назвал Нетаньяху военным преступником и организатором геноцида палестинцев и сказал, что премьер-министра следует арестовать.

Во время предвыборной кампании мэр обещал, что Нетаньяху задержат в Нью-Йорке по ордеру Международного уголовного суда, но в июле признал, что законных способов для этого у города нет.

Нетаньяху перед вылетом обратился к нему в видеоролике: «Я еду в ООН. Я расскажу правду о наших героических солдатах, и я расскажу правду о вас». Постпред Израиля в ООН Дани Данон еще две недели назад предупреждал, что протесты в этом году будут особенно жесткими, и винил в этом Мамдани. (israelinfo.co.il)