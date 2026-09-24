Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 сентября подписал указ о помиловании 15 заключённых. 13 из них были осуждены по так называемым «экстремистским» статьям за несогласие с политикой белорусских властей.

Имена помилованных пока не называются. Известно, что 10 из них – женщины.

В сообщении пресс-службы Лукашенко утверждается, что «все они подали ходатайства о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни».

Ранее, 16 сентября, Беларусь освободила 25 политических заключённых по договорённости с США. В ответ Вашингтон вывел из-под санкций две белорусские компании: «Лакокраска» и «Беллесбумпром». (svoboda.org)