Соединение Армении и Нахичеванской автономной республики Азербайджана железной дорогой восстановит железнодорожную связь между Черным морем и Персидским заливом. Об заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Telegram-канал Minval Politika.

На выступлении в ООН Никол Пашинян отметил, что восстановление железнодорожной связи между Персидским заливом и Черным морем может стать фундаментом для долгосрочной стабильности в регионе.

«Это важный нюанс, потому что он показывает почему и как воплощение проекта TRIPP [Маршрут ради международного мира и процветания] обещает огромную пользу всем странам в нашем регионе, а эта потенциальная польза может стать краеугольным камнем долгосрочной стабильности и мира», — сказал он.