Заключение торгового соглашения с США стало «черным днем» для Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

«Соглашение [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен с [президентом США] Дональдом Трампом стало черным днем для Евросоюза. Альянс, созданный с целью защиты собственных ценностей и интересов, пошел на подчинение Соединенным Штатам», — написал Байру в X.

Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала сделку, назвав ее «полным провалом для Европы».