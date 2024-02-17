Как только странам, задействованным в переговорах по конфликту в секторе Газа, удастся согласовать аспекты, касающиеся гуманитарной ситуации в анклаве, можно будет заключить новое соглашение между Израилем и ХАМАС, заверил премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает Интерфакс.

«Мы все еще видим некоторые трудности в гуманитарной части переговоров. (…) Если в ближайшие несколько дней мы сможем договориться о каких-то хороших условиях по этому вопросу, сделка состоится очень скоро», — заявил Аль Тани на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

При этом премьер Катара отметил, что за последние недели сторонам удалось добиться «некоторого прогресса» в переговорном процессе, однако «последние несколько дней шли не так, как ожидалось».

Он подчеркнул, что основной приоритет на данный момент — прекращение боевых действий в Газе.

«Мы знаем и признаем важность заключения сделки по заложникам, но также мы признаем важность прекращения войны. Даже без предварительных условий. И мы верим, что, если война закончится, тогда заложники вернутся домой, и сделка по заложникам могла бы положить конец войне», — сказал Аль Тани.

Он также отметил, что у палестинцев должна быть возможность самостоятельно выбирать правительство своего будущего государства.

«Мы хотели бы видеть единое палестинское правительство, которое представляло бы палестинский народ и на Западном берегу, и в секторе Газа», — добавил премьер Катара.