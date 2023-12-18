Президент США Джо Байден отложил планы заключения торгового соглашения с Великобританией.

Как передает #, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их сведениям, причиной такого решения послужили возражения Сената США по поводу специфики соглашения. Источники не исключили, что сделка может и не состояться в связи с «многочисленными разногласиями».

Согласно изданию, в проекте соглашения, состоящем из 11 пунктов и подготовленном офисом торгового представителя США, указывалось, что переговоры по его заключению начнутся до конца 2023 года.