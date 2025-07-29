Варшава может понести большие потери из-за торгового соглашения между Европейским союзом (ЕС) и Соединенными Штатами. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, предложенные пошлины США на европейские товары вдвое ниже, чем те, которые озвучил американский лидер Дональд Трамп в апреле, но, по предварительным оценкам, Польша может потерять около $2,2 млрд.

«Потери будут значительными по обе стороны Атлантики, но жесткое торговое соглашение лучше, чем бессмысленная торговая война между союзниками», — дополнил Туск в соцсети X (бывш. Twitter).