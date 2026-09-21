В Баку квадратный метр уже может стоить 10 тыс. манатов. Но сама по себе эта цифра говорит меньше, чем кажется. Речь не о том, что вся недвижимость в столице внезапно стала стоить как золото. В верхнем сегменте рынка цена всё меньше зависит от площади квартиры и всё больше — от места, которое она занимает на карте города.

Пентхаусы площадью 300–600 квадратных метров сегодня могут оцениваться в 3–8 млн манатов. В Сабаильском районе, в районе Приморского бульвара и площади Фонтанов, стоимость квадратного метра в наиболее престижных объектах достигает 5–10 тыс. манатов. В Ясамальском районе премиальные квартиры оцениваются в 3,5–6 тыс. манатов за метр, в Насиминском — до 6,5 тыс., в Ağ Şəhər — до 5,5 тыс.

Для массового рынка такие цифры выглядят почти недостижимыми. Но именно они позволяют понять, как устроена верхушка бакинской недвижимости.

Здесь покупают уже не просто квадратные метры. Цена складывается из сочетания локации, вида, инфраструктуры, приватности и статуса. И главное — из ограниченности самого предложения.

Дом можно построить. Можно сделать более дорогой ремонт, добавить бассейн, охрану или подземный паркинг. Но нельзя создать второй Приморский бульвар, перенести Каспий ближе к новому дому или заново сформировать исторический центр.

Отсюда и возникает особая премия за место. В определённый момент рынок начинает оценивать не столько само здание, сколько невозможность заменить его расположение другим.

Земля становится одним из главных источников этой стоимости. По данным Палаты оценщиков Азербайджана, в июле медианная цена земли в Баку составляла 16 371,5 маната за сотку, а в августе снизилась до 16 123,6 маната. Индекс земельного рынка за месяц опустился со 122,8 до 120,9 пункта, однако оставался на 20,9% выше базового уровня апреля 2026 года.

Это означает, что отдельные показатели могут корректироваться, но ограниченность привлекательной земли сохраняет давление на стоимость недвижимости в наиболее востребованных районах.

Сабаильский район демонстрирует эту логику особенно наглядно. Море, бульвар, исторический центр и сложившаяся городская среда уже являются частью его стоимости. Их нельзя добавить к другому району одним новым проектом.

Ağ Şəhər представляет другую модель. Здесь высокая стоимость формировалась вместе с новой городской средой — через архитектуру, планировку, инфраструктуру и близость к морю. Это показывает, что премиальные районы могут возникать не только вокруг исторических центров, но и благодаря созданию качественного городского пространства.

При этом было бы ошибкой считать 10 тыс. манатов за квадратный метр новым ориентиром для всего Баку. Разрыв между верхушкой рынка и его основной массой остаётся огромным. В августе медианная цена новых квартир в столице составляла 2 771,7 маната за квадратный метр, старого жилья — 2 625 манатов. При этом стоимость новых квартир за месяц снизилась на 1,4%.

Именно здесь проходит граница между двумя экономическими моделями. Массовый рынок распределяет ограниченный ресурс жилья между большим количеством покупателей. Здесь важны доступность, площадь, первоначальный взнос, ежемесячные расходы и расположение относительно работы, школ и транспорта.

Премиальный рынок работает иначе. Его покупатель сталкивается не столько с проблемой нехватки площади, сколько с ограниченностью конкретных предложений. Если нужен определённый вид, этаж, адрес или сочетание характеристик, заменить один объект другим бывает невозможно.

Поэтому квартира за 2,7 тыс. и объект за 10 тыс. манатов за квадратный метр — это не просто разные ценовые категории. Они представляют разные рынки с разной логикой спроса.

При цене 10 тыс. манатов квадратный метр 100 квадратных метров стоят около 1 млн манатов, 300 квадратных метров — 3 млн, 600 квадратных метров — около 6 млн. При таких цифрах площадь перестаёт измеряться комнатами. Она начинает измеряться миллионами.

Однако высокая цена не означает автоматически высокой ликвидности. Чем дороже объект, тем меньше круг потенциальных покупателей. Пентхаус за несколько миллионов манатов может сохранять высокую стоимость, но его продажа зависит от появления человека, которому нужна именно эта локация и именно этот набор характеристик.

Поэтому верхний сегмент — рынок дорогой и узкий. Его показатели нельзя механически переносить на весь городской рынок. Зато именно он показывает, какие свойства Баку рынок считает наиболее редкими и ценными.

В этом смысле карта элитной недвижимости — не просто перечень дорогих квартир. Это карта ограниченного городского ресурса. И здесь особенно ясно видна разница между двумя Баку. В одном квадратный метр считается в рамках семейного бюджета. В другом — в миллионах. В одном покупают пространство для жизни. В другом — возможность находиться в определённой точке города. По мере роста цены стоимость самого здания отходит на второй план. Главным активом становится место.

И в этом главный вывод бакинского рынка: самым дорогим товаром постепенно становится не площадь квартиры, а право быть именно здесь.

Автор

Заур Нурмамедов