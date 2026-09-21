Министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провели успешные консультации по торговле и вопросам искусственного интеллекта в преддверии встречи лидеров двух стран, сообщили американские и китайские СМИ.

«Мы провели очень успешную встречу с китайской стороной по торговле и искусственному интеллекту», — заявил Бессент журналистам после завершения восьмичасового раунда переговоров в Нью-Йорке.

«Синьхуа» называет обсуждения «откровенными, глубокими и конструктивными».

По сообщению агентства, состоялся обмен мнениями по реализации консенсуса, достигнутого в ходе предыдущих консультаций, а также по содействию развитию торговли и инвестиций, обсуждались также и вопросы ИИ.

В свою очередь, South China Morning Post поясняет, что на встрече обсуждались конкретные инициативы в области торговли и развития ИИ.

Бессент отметил, что стороны договорились о создании диалога по искусственному интеллекту, направленного на достижение общего понимания целей и угроз, поясняет газета.

Ожидается, что рабочие группы продолжат консультации в понедельник.