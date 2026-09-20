В России завершились выборы в Государственную думу. Они проходили три дня: с 18 по 20 сентября; кроме того, ряду «приграничных» областей было позволено провести голосование раньше. Во многих регионах в эти же дни прошли выборы в местные органы власти.

Предварительная явка на выборы, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), составила 56,66%.

Председатель ЦИК Элла Памфилова озвучила первые данные, полученные после обработки 13,9% бюллетеней. По её словам, предсказуемо лидирует «Единая Россия», набравшая 57,54% всех голосов. За ней следует КПРФ с 13,67%. За ЛДПР проголосовали 9,2% избирателей, за «Новых людей» 7,96%, за «Справедливую Россию» – 5, 16%. Остальные пять баллотировавшихся партий набрали менее 5% голосов и в Госдуме нового созыва представлены не будут.

Эти цифры несколько отличаются от результатов экзит-поллов. ВЦИОМ, проводивший опросы на выходе с 1755 избирательных участков в 69 российских регионах, сообщал, что у «Единой России» – 49,4% голосов, у КПРФ – 14,2%, у ЛДПР– 10,7%, «Новые люди» набрали 9,7% голосов и «Справедливая Россия» 6,6%.

1,5% опрошенных ВЦИОМ заявили, что испортили свои избирательные бюллетени.

ЦИК также обнародовал данные об электронном голосовании, которым, по официальным данным, воспользовались более 3 млн человек. Утверждается, что среди проголосовавших электронно «Новые люди» на втором месте с более чем 15% голосов. У «Единой России» чуть менее 50%.

По результатам экзит-поллов на избирательных участках за границей, которые проводила независимая инициативная группа «Весна», больше всех голосов россиян, живущих за рубежом, набрала партия «Новые люди». В Нидерландах у неё 57% голосов, в Сербии – 63%, в Германии – 37%, Чехии – 49%, во Франции – 39%, Польше – 50%.

Результаты не обязательно точно отражают общественные настроения. Избиратели не смогли отдать свои голоса партии «Яблоко» – единственной партии, открыто выступившей с требованием прекращения войны в Украине и освобождения политзаключённых: Верховный суд отменил регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах по обвинению в «нарушении авторских прав» и «получении финансирования из-за рубежа». В партии считают эти обвинения неправомочными, а преследование партии – политическим.

Суды также отстранили от участия в выборах почти треть кандидатов-одномандатников от «Яблока» – в основном их преследовали по административной статье о «демонстрации экстремистской символики», каковой они сочли, например, репост статьи, где упоминался Алексей Навальный, или размещенную много лет назад на страничке кандидата в соцсети фотографию лидера рок-группы Motorhead Лемми с прусским крестом на шее.

Наблюдателям от «Яблока», а также от КПРФ, в течение трёх дней голосования неоднократно мешали выполнять их обязанности, пытались выгнать с избирательных участков или не допустить к избирательным урнам и к подсчёту бюллетеней.

Выборы сопровождались сообщениями о задержках и нарушениях. В Москве днём 20 сентября на нескольких участках под предлогом технического сбоя избирателям перестали выдавать бумажные бюллетени, избирателям предлагали ждать или голосовать электронно.

Из многих регионов поступали сообщения из регионов о недопущении на участки и задержании наблюдателей, чаще всего – от партий «Яблоко» и КПРФ, «карусельных голосованиях», фальсификации показателей явки и других нарушениях.

ЦИК объявит предварительные результаты голосования по стране утром 21 сентября. (svoboda.org)