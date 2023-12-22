В Азербайджане расширяется перечень сведений, составляющих государственную тайну.

Это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О государственной тайне», которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Законопроект уточняет охват сведений, составляющих государственную тайну в экономической сфере, наряду с предприятиями, которые разрабатывают или производят продукцию военного назначения, в этот перечень включаются также предприятия, которые экспортируют и реализуют эту продукцию, а также организуют этот бизнес и их финансовая отчетность.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.