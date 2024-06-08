Эстония вынуждена продать убыточную из-за антироссийских санкций государственную железнодорожную компанию Openrail.

Как передает #, об этом сообщает издание Delfi.

«В то время как общий объем грузоперевозок на железной дороге в Эстонии за прошлый год сократился на 39 процентов, объем Operail упал почти на 70 процентов, поскольку, в отличие от конкурентов, мы прекратили перевозку грузов из России и Беларуси», — объяснил член правления Openrail Мерле Курвитс.

Отметим, что Эстония в рамках антироссийских санкций закрыла российским компаниям доступ к собственным портам, куда по железной дороге доставлялась продукция на экспорт.