Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сегодня заявил, что положение в оккупированных Олешках станет одной из главных тем украинской делегации на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Дипломатам поручено добиваться гуманитарного коридора, по которому в город смогут привезти еду и лекарства, а также вывезти мирных жителей, которые захотят уехать. Киев уже поднимал эту тему в Совете Безопасности ООН и в Постоянном совете ОБСЕ.

«Из оккупированных Олешек поступают жуткие свидетельства о том, как люди пытаются выжить в условиях созданной Россией блокады: ищут остатки еды, собирают траву, потому что другой еды просто нет», — написал министр.

По словам Сибиги, Красный Крест готов участвовать в эвакуации, гуманитарные организации готовы везти помощь, и «единственное препятствие — Россия», которая не пускает в город ни одну миссию. Он же сообщил, что 1 сентября волонтеры пытались пробиться в Олешки с продуктами, но четыре их машины были подбиты.

Цифры у украинских чиновников расходятся. Сибига говорит примерно о двух тысячах человек, оставшихся в городе, среди которых около 50 детей. Довоенное население города — 24 тысячи. Совет церквей и омбудсмен Дмитрий Лубинец называют больше шести тысяч человек и около 200 детей, но они считают Олешки вместе с окрестностями.

С российской стороной, говорит Лубинец, порядок эвакуации был уже согласован, украинские военные готовы были прекратить огонь на время, но Москва так и не подтвердила, что готова ее провести.

«Люди уже самостоятельно идут через заминированные поля, потому что не видят другого способа выбраться из этого ада», — написал он.

Волонтер организации Humanity Ирина-Эстер Вратарева в репортаже Deutsche Welle рассказала, что город находится «в минно-дроновой блокаде», продукты не подвозят уже четыре месяца, окрестности заминированы, транспорт и банки не работают.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине еще в конце июня подтвердила, что после 26 мая продовольствие в Олешки не поступало, а последний продуктовый магазин перестал работать в январе.

«Люди не могут выбраться, еда не может попасть в город, а больные и раненые не получают необходимой медицинской помощи», — говорила тогда глава миссии Даниэль Белл. Обеспечивать население едой и лекарствами по международному праву обязана оккупирующая сторона.

Назначенный Москвой глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо в мае отрицал, что в Олешках гуманитарный кризис, и отказывался от перемирия ради эвакуации. Представитель российского МИДа Родион Мирошник 20 июня наличие кризиса признал, но обвинил в нем Украину и Запад. (israelinfo.co.il)