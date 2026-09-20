Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на реплику одного из сосьос клуба, предложившего ему позвонить форварду «Интер Майами» Лионелю Месси, чтобы вернуть аргентинца в команду.

– Вы хорошо справились с уходом Месси, но мы хотим видеть Лео дома на поле. Если вы возьмете телефон и позвоните ему, Месси придет. Я прошу вас сделать этот звонок. Доходы клуба значительно вырастут.

– Все развивается и меняется, ничто не бывает постоянным. Месси был лучшим игроком мира и, на мой взгляд, одним из лучших в истории. Жизнь меняется, и сейчас мы рады иметь игроков мирового уровня, таких как Ямаль.

Мы рассмотрим возможность этого звонка, но, думаю, сейчас это уже очень сложно. Лео – победитель и хочет играть даже на тренировках. Все, что вы говорите, очень романтично, но в нашей нынешней конкурентоспособной команде я вижу это сложным. Мы изучим вопрос.

Лучше звонка – личная встреча. Его отца уже нет, а именно с ним мы обсуждали проведение матча в честь Месси. Надеюсь, нам удастся сделать это в ближайшее время. Я не отказываюсь рассматривать такую возможность, потому что это романтично, но что бы ни произошло, Месси всегда будет связан с «Барселоной». Это очень красивая общая история.

Сейчас у нас новый этап. У нас очень сбалансированный состав, и мы должны наслаждаться им, – сказал Лапорта.