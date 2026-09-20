20 сентября в Азербайджане — дата, в которой сошлись история, экономика и судьбы нескольких поколений. В этот день страна отмечает День нефтяника — профессиональный праздник людей, чья работа на протяжении десятилетий была тесно связана с развитием страны. Символично, что именно 20 сентября 1994 года в Баку был подписан «Контракт века» — соглашение, открывшее новую страницу в истории нефтяной отрасли независимого Азербайджана. Но сама эта история началась гораздо раньше — задолго до современных платформ, трубопроводов и международных энергетических консорциумов.

Нефть была известна на Абшероне задолго до появления промышленной нефтедобычи. О природных источниках региона писали средневековые путешественники и историки, а сама нефть использовалась в быту и вывозилась за пределы Азербайджана. Постепенно природное богатство стало превращаться в промышленный ресурс, способный изменить не только экономику, но и облик целого города.

История морской нефтедобычи здесь также имеет глубокие корни. В 1803 году бакинец Гаджи Касымбек Мансурбеков организовал добычу нефти из двух скважин в Биби-Эйбатской бухте, расположенных в 18 и 30 метрах от берега. Этот первый опыт оказался недолгим: в 1825 году сильный шторм разрушил скважины. Однако сама идея добычи нефти в море появилась на Каспии задолго до того, как морские платформы стали частью мировой нефтяной промышленности.

Настоящий промышленный перелом произошел в XIX веке. В январе 1846 года в Биби-Эйбате началось бурение двух скважин, одна из которых дала нефть. Скважина глубиной около 21 метра стала, согласно данным Министерства энергетики Азербайджана, первой в мире промышленной нефтяной скважиной. Именно с этого периода нефтедобыча начала быстро переходить на промышленную основу.

На Абшероне возникали новые промыслы, нефтеперерабатывающие предприятия и транспортная инфраструктура. В Баку приезжали предприниматели, инженеры и рабочие, а город постепенно превращался в один из крупнейших мировых центров нефтяной промышленности.

Нефтяной бум способствовал формированию нового предпринимательского класса. Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муртуза Мухтаров, Шамси Асадуллаев, Иса бек Гаджинский и другие азербайджанские нефтепромышленники вкладывали средства не только в развитие своих предприятий, но и в строительство школ, больниц, общественных и культурных объектов. В результате нефтяные доходы повлияли не только на промышленность, но и на архитектурный и социальный облик Баку.

Одновременно бакинская нефть становилась международным бизнесом. В 1876 году была основана компания братьев Нобель, позднее на нефтяном рынке Баку заметную роль получила компания Ротшильдов. Развивались нефтепереработка, железнодорожное сообщение и трубопроводная инфраструктура. В 1901 году Азербайджан произвел около 11 млн тонн нефти — более половины мировой добычи того времени. Баку оказался в самом центре глобального нефтяного рынка.

Следующий технологический рывок был связан с Каспийским морем. 7 ноября 1949 года на Нефтяных Камнях была пробурена первая морская скважина глубиной 942 метра, дававшая около 100 тонн нефти в сутки. Начало промышленного освоения Нефтяных Камней стало важной вехой в развитии морской нефтедобычи и сформировало основу для дальнейшего освоения каспийского шельфа. Здесь создавалась профессиональная школа специалистов, которым предстояло работать уже с гораздо более сложными морскими проектами.

Эта преемственность стала особенно заметна после восстановления независимости Азербайджана. Перед молодой республикой стояла задача привлечь капитал и технологии для освоения каспийских месторождений и одновременно создать инфраструктуру для вывода ресурсов на международные рынки.

20 сентября 1994 года в Баку было подписано соглашение о совместной разработке Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли. Документ вошел в историю как «Контракт века». В соглашении участвовали 11 международных нефтяных компаний, представлявших семь стран, а его первоначальная стоимость составляла $7,4 млрд. 12 декабря 1994 года договор был ратифицирован парламентом Азербайджана.

Значение соглашения выходило далеко за рамки разработки трех месторождений. Началось строительство инфраструктуры, которая должна была связать каспийскую нефть с мировыми рынками. В конце 1990-х годов заработал нефтепровод Баку — Новороссийск, в 1999 году был введен в эксплуатацию маршрут Баку — Тбилиси — Супса, а в 2006 году азербайджанская нефть впервые достигла турецкого порта Джейхан по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан.

Вместе с экспортом нефти менялось и место Азербайджана в региональной энергетике. Энергетические проекты стали важной частью его внешнеэкономических связей, а трубопроводные маршруты связали страну с Турцией, Грузией и европейским рынком.

Со временем эта роль вышла за рамки нефтяного экспорта. В декабре 2020 года начал работать Южный газовый коридор, по которому азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз поступает на европейский рынок. По данным Еврокомиссии, в 2025 году Азербайджан и SOCAR поставили государствам ЕС 12,5 млрд кубометров газа — на 53,8% больше, чем в 2021 году. В марте 2026 года представители ЕС и Азербайджана вновь подтвердили стратегический характер энергетического партнерства, включающего не только газ, но и возобновляемую энергетику, энергоэффективность, водород и развитие трансграничных энергетических связей.

Таким образом, энергетика стала одним из инструментов внешнеэкономической политики Азербайджана. Экспортные маршруты позволили стране укрепить связи с международными рынками, а энергетическое сотрудничество стало частью более широкого взаимодействия с Турцией и европейскими государствами. При этом современная энергетическая стратегия постепенно выходит за пределы исключительно углеводородной повестки: наряду с нефтью и газом в ней все большее место занимают электрические interconnectors, возобновляемые источники энергии и проекты региональной энергетической связанности.

Нефтегазовые доходы имеют значение и для внутренней экономической политики. Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ), созданный в 1999 году, аккумулирует часть доходов от нефтегазовых соглашений и использует их, в частности, для трансфертов в государственный бюджет и финансирования отдельных государственных программ. По итогам 2025 года активы фонда достигли $73,5 млрд, а в государственный бюджет было перечислено 14,48 млрд манатов. За январь — июнь 2026 года SOFAZ перечислил в бюджет еще 6,42 млрд манатов; его активы на 30 июня составляли $72,6 млрд.

При этом нефтяная отрасль продолжала развиваться и после «Контракта века». 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение по разработке Азери — Чираг — глубоководной части Гюнешли, продлившее срок действия проекта до 2049 года. Доля SOCAR в проекте была увеличена до 25%, а Азербайджану была предусмотрена 75-процентная доля в прибыльной нефти.

Следующим крупным этапом стало освоение проекта Azeri Central East. Окончательное инвестиционное решение по нему было принято в 2019 году, а добыча нефти на новой платформе началась в апреле 2024 года. За весь период эксплуатации ACE планируется добыть до 300 млн баррелей нефти. Платформа управляется с Сангaчальского терминала и стала очередным технологическим этапом в развитии АЧГ.

Сегодня энергетика Азербайджана находится в процессе постепенной трансформации. Нефть и газ сохраняют важное место в экономике и международных связях страны, но одновременно Баку развивает возобновляемую энергетику и проекты по передаче электроэнергии. В этом смысле накопленный нефтегазовой отраслью опыт — инфраструктурный, технологический и кадровый — становится частью более широкой энергетической стратегии.

За всей этой историей стоят люди. Геологи, бурильщики, инженеры, технологи, рабочие промыслов, специалисты морских платформ и ученые на протяжении поколений осваивали новые месторождения и технологии. От первых попыток добычи нефти в Биби-Эйбатской бухте до современных глубоководных проектов прошло более двух столетий, однако профессиональная преемственность остается одной из главных особенностей азербайджанской нефтяной отрасли.

За это время изменился и сам Баку. Город нефтяных промыслов XIX века превратился в современный мегаполис, а местная нефтяная промышленность прошла путь от небольших скважин и примитивных промыслов до сложных морских платформ и международных энергетических проектов.

Сегодня, когда мировая энергетика меняется, история азербайджанской нефти не заканчивается. Она продолжает развиваться уже в другой реальности — рядом с газом, возобновляемой энергетикой, новыми технологиями и региональными энергетическими коридорами. Но путь от Биби-Эйбата до современных платформ остается важнейшей частью истории страны.

Поэтому 20 сентября — это не только дата в профессиональном календаре. Это день, когда вспоминают несколько поколений людей, для которых работа с нефтью стала профессией и частью истории Азербайджана. Истории, которая началась на берегах Каспия, изменила Баку, вышла на мировые рынки и сегодня продолжает определять место страны в региональной энергетике.

Заур Нурмамедов