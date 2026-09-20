В ходе массированного обстрела Москвы и Подмосковья в ночь на 20 сентября украинские войска применили несколько типов ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, помимо нескольких типов дальнобойных дронов по столице РФ запускали крылатые ракеты «Фламинго» и баллистические снаряды Pelican, разработанные украинской компанией Fire Point. Последние, как отмечает «Радио Свобода», ранее еще не применялись. В то же время отмечается, что заявленная дальность Pelican составляет 200-300 км и это гораздо меньше, чем расстояние до Москвы.

Pelican, или FP-7, — это новая баллистическая ракета, разработку которой Fire Point планировала завершить этой осенью, пишет военный обозреватель Ян Матвеев. «Уточняют, что ракета FP-7 в заявленной ранее конфигурации имеет дальность в 350 км. Возможно, речь идет о каком-то другом боеприпасе Pelican или дальность ракеты в реальности выше», — отметил он. На прошлой неделе гендиректор Fire Point Ирина Терех анонсировала удары по России ракетами FP-7, способными нести до 150 кг боевой части, в течение ближайших недель.

«В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Имеется поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды долларов, поддерживающих военную машину. Работали, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляница», Vendetta, «Февраль», «Барс», «Фламинго», «Январь», Pelican», — написал в телеграм-канале Зеленский.

Российское Минобороны заявило, что ночью силы ПВО и РЭБ перехватили 1110 украинских дронов самолетного типа в 18 регионах, а также в Москве и Подмосковье, Крыму и над акваторией Черного моря. Судя по предыдущим отчетам ведомства, это самая крупная атака ВСУ за всю войну.

Z-канал «Рыбарь» написал, что в общей сложности «за всю атаку» зафиксировано не менее 1300 запущенных Украиной беспилотников, «из которых не удалось сбить лишь 11». Этот удар украинские войска готовили почти месяц, заявил канал.

В результате атаки были поражены Московский НПЗ, ТЭЦ-22 в Дзержинском, а также крупный склад в Раменском округе. Погибли как минимум два человека, еще 20 человек получили ранения, сообщили власти. (themoscowtimes.com)