В разведывательном сообществе Министерства обороны Великобритании утверждают, что логистические проблемы черноморского флота (ЧФ) РФ в Новороссийске влияют на ее способность бить по Украине крылатыми ракетами.

Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского ведомства по войне в Украине.

По словам аналитиков, традиционно ЧФ РФ перезаряжает крылатые ракеты в Севастополе в оккупированном Крыму, но поскольку там он все чаще оказывается под угрозой украинских ударов, Россия, скорее всего, будет рассматривать Новороссийск как лучшее альтернативное место для перебазирования.

Впрочем, отмечают разведчики, перемещение и перезарядка ракет потребует новых процессов доставки, хранения, управления и загрузки.

В министерстве напомнили, что еще 13 ноября 2023 года украинские военные заявили, что РФ приостановила удары морскими крылатыми ракетами из-за логистических проблем в Новороссийске.

«Россия, вероятно, будет пытаться ускорить преодоление этих проблем, чтобы морские крылатые ракеты могли быть включены в зимнюю кампанию по нанесению ударов по Украине», – констатирует разведка.