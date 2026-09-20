На востоке Германии в воскресенье, 20 сентября, завершается серия важных земельных выборов. В Берлине и Мекленбурге-Передней Померании избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 18:00. От их результатов зависит, среди прочего, уйдет ли Фридрих Мерц в отставку. Главная для него цифра — пять процентов. Если его консервативная партия, Христианско-демократический союз (ХДС), не преодолеет проходной барьер на выборах в земельный парламент (ландтаг) в Мекленбурге-Передней Померании на северо-востоке ФРГ, шансов остаться у власти в Берлине у канцлера будет мало, считают обозреватели. В немецкой столице в этот день тоже пройдут важные выборы — палаты депутатов.

Накануне голосования в «Мек-Поме», как Мекленбург-Переднюю Померанию называют в разговорной речи в Германии, ХДС балансировала на грани: различные опросы показали поддержку партии на уровне шести-семи процентов.

Главное соперничество в этой земле со столицей в Шверине идет между правящими социал-демократами и оппозиционной ультраправой «Альтернативой для Германии» (АдГ). Опросы показывают минимальное преимущество АдГ с показателем около 37 процентов. СДПГ отстает на один-два процентных пункта, но на финишной прямой разрыв сошел на нет. Обозреватели связывают это с личной популярностью правящего премьер-министра от СДПГ, 52-летней Мануэлы Швезиг. Ее главный соперник – 56-летний Ляйф-Ерик Хольм, депутат бундестага от АдГ, бывший электромонтер и бывший радиоведущий.

Шансов возглавить правительство у Хольма нет. Даже если АдГ получит первое место, партия не сможет сформировать коалицию, поскольку другие на это не пойдут. В отличие от Саксонии-Анхальт, в Шверине земельное ведомство по защите конституции не признало АдГ правоэкстремистской. Ее программа выглядит менее радикально. О России в ней есть лишь одно упоминание — требование снять «бессмысленные санкции», от которых страдает «сельское хозяйство». Во время избирательной кампании Хольм предлагал после окончания войны России против Украины, которую он осудил в ее начале, вернуться к закупкам российского трубопроводного газа по уцелевшей после диверсии одной из четырех нитей газопроводов «Северный поток» (СП-1 и СП-2). Именно в Мекленбурге-Передней Померании газопровод по дну Балтийского моря выходит на сушу. А нынешняя премьер, социал-демократ Швезиг ранее выступала одним из сторонников СП-2, но после 2022 года сменила позицию.

В столице ФРГ, имеющей статус отдельной федеральной земли, у партии Мерца позиции намного лучше, чем на севере, но в Берлине она может утратить важный пост правящего бургомистра. За несколько месяцев до выборов ХДС сменила первый номер в избирательном списке — бургомистр Кай Вегнер отказался от переизбрания на фоне скандала. Выяснилось, что во время вызванного диверсией блэкаута в начале года политик умолчал о том, что в первый день кризиса играл в теннис.

Опросы показывают, что в Берлине три партии идут «ноздря в ноздрю» с показателем около 20 процентов каждая — ХДС, Левая партия и АдГ. Выборы в Берлине интересны еще и тем, что впервые пост бургомистра может занять представительница Левой партии — 45-летняя Элиф Эральп, родившаяся в Мюнхене немка с турецкими корнями.

Эти выборы завершают мини-серию голосований на востоке ФРГ, за которыми без преувеличения следит весь мир. После провальных выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт 6 сентября, где ХДС потеряла половину голосов, а победителем стала АдГ с рекордными для Германии почти 44 процентами и реальным шансом впервые прийти к власти, давление на канцлера растет. В СМИ открыто обсуждают его возможную замену на более популярного политика без проведения досрочных выборов.

Хотя на земельных выборах формально речь не идет о федеральном правительстве, для многих избирателей они стали поводом выразить недовольство политикой Берлина и лично Мерца, прежде всего — в сфере экономики, особенно на фоне рекордного роста цен на топливо. Это протестное голосование, но не только.

Мерц признал ошибки, но дал понять, что уходить не собирается, равно как и отказываться от непопулярных реформ. В день голосования, вечером в воскресенье, канцлер созвал на встречу президиум ХДС. По данным СМИ, канцлер хочет поставить вопрос ребром: либо партийные соратники поддерживают его курс, либо нет. В последнем случае Мерц якобы потребовал представить кандидатуру возможного сменщика. Им может стать один из восьми премьер-министров федеральных земель от ХДС. Чаще других называют главу самой густонаселенной земли ФРГ, Северный Рейн-Вестфалия, 51-летнего Хендрика Вюста.

Дойдет ли до этого — вопрос открытый. За несколько дней до выборов в Берлине и Мек-Поме все восемь премьеров от ХДС подписали заявление с поддержкой канцлера. Берлинские журналисты обратили внимание на одну деталь — имя «Фридрих Мерц» в тексте не упоминается. В любом случае после этих выборов от канцлера ждут изменений не только в коммуникационной стратегии, но и, возможно, кадровых перестановок в кабинете. (DW)