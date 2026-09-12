Немецкая правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала заявление в Генеральную прокуратуру против канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «Альтернатива» выдвинула против главы правительства обвинения в клевете после того, как Мерц заявил, что политика партии подразумевает «этнические чистки».

Авторами заявления стала фракция АдГ в бундестаге. Её возмущение вызвали высказывания Мерца во время обсуждения бюджета 8 сентября. Канцлер подверг резкой критике политику АдГ и, в частности, предлагаемую правыми концепцию «ремиграции», то есть выдворения иммигрантов из Германии. АдГ определяет ремиграцию как «все меры и стимулы для законного и соответствующего законодательству возвращения иностранцев, которые обязаны покинуть страну и вернуться на родину». Партия предлагает резко сузить число причин для признания статуса беженца, выдворять тех беженцев от войн, в чьих странах войны уже закончились, снизить или отменить социальные пособия для неработающих иностранцев, и ужесточить требования для вступления в гражданство ФРГ.

Мерц во время дебатов в бундестаге заявил: «Миллионы людей с миграционным прошлым работают в квалифицированных профессиях. Дамы и господа, «ремиграция» – это не что иное, как синоним этнической чистки по признаку происхождения и цвета кожи». В парламенте возникла перепалка, Президенту бундестага Юлии Клёкнер пришлось неоднократно призывать членов «Альтернативы для Германии» к порядку.

Глава фракции АдГ в бундестаге Штефан Бранднер назвал утверждения Мерца неприемлемыми и «имеющими уголовную окраску» и сказал, что они направлены «не только против каждого отдельного члена фракции АдГ, но в конечном счёте и политически против миллионов граждан».

Фридрих Мерц пользуется особой защитой как член бундестага. Согласно статье 46 Конституции ФРГ, член парламента не может быть привлечен к ответственности за заявление, сделанное в парламенте (защита от ответственности). Однако есть одно исключение: клеветнические оскорбления. Хотя власти могут проводить расследование в отношении члена парламента, Бундестаг должен проголосовать за снятие с него иммунитета, если будут предъявлены обвинения, – указывает Handelsblatt. (svoboda.org)