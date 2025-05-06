Нижняя палата парламента Германии проведет во вторник второе голосование для утверждения консерватора Фридриха Мерца канцлером, сообщил во вторник сопредседатель левоцентристской СДПГ Ларс Клингбайль.

«Мы добились проведения второго голосования сегодня, чтобы оперативно избрать федерального канцлера, — сказал Клингбайль. — Я полагаю, что во втором туре необходимое большинство поддержит Фридриха Мерца».

Повторный тур состоится в 17:15 по бакинскому вресени, сказал высокопоставленный член ХДС Йенс Шпан. Глава правительства должен быть избран абсолютным большинством голосов.

Лидер ХДС Фридрих Мерц, вопреки ожиданиям, не был утвержден канцлером во вторник утром, недобрав шесть голосов в Бундестаге, что поставило под вопрос жизнеспособность коалиции ХДС с левоцентристской Социал-демократической партией.

В прошлую среду СДПГ утвердила коалиционное соглашение с ХДС/ХСС, набравшей на февральских досрочных выборах 28,5%. Социал-демократы показали на этих выборах наихудший за послевоенную историю результат — 16,4%.

Во фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не считают, что ответственность за провал Мерца лежит на социал-демократах. «Мы предполагаем, что с нашей стороны было полное одобрение. Кроме того, никто не отсутствовал», — заявил агентству Reuters источник, близкий к главе фракции СДПГ Ларсу Клингбайлю. Другой собеседник из числа социал-демократов в беседе с Reuters предположил, что против Мерца могли проголосовать его некоторые соратники из-за разногласий внутри фракции.

Между тем в консервативном блоке Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) обвиняют социал-демократов в саботаже, пишет издание Bild. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) призвал как можно скорее принять решение о дальнейших действиях. «Европе необходима сильная Германия. Во почему мы не можем ждать несколько дней», — заявил Линнеман в бундестаге. Он подчеркнул, что красно-черная коалиция осознает свою ответственность в этой связи. Дальнейшие действия тщательно изучаются из-за отсутствия прецедентов, добавил он.