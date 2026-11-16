Публикация бывшего секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна под названием «Иллюзия членства в ЕС» стала серьезным сигналом для политического истеблишмента страны. Человек, который восемь лет находился в ближайшем окружении Никола Пашиняна и участвовал в формировании политики национальной безопасности, публично поставил под сомнение реалистичность европейского курса правительства. Причем сделал это не с позиций традиционной пророссийской оппозиции, а исходя из оценки экономических, географических и геополитических возможностей самой Армении.

Значение этой публикации выходит далеко за рамки дискуссии о перспективах евроинтеграции. По существу, бывший соратник Пашиняна поставил вопрос о соответствии внешнеполитических амбиций Еревана реальным возможностям государства. Его выступление может стать и одним из первых признаков формирования альтернативного политического направления, которое будет критиковать власть не за недостаточную ориентацию на Москву, а за отсутствие прагматичной стратегии национального развития.

Центральный тезис Григоряна заключается в том, что Армения рискует принять желаемое за действительное, рассматривая членство в Европейском союзе как достижимую стратегическую цель. Политические заявления о европейском будущем пока не подкреплены необходимыми экономическими и геополитическими возможностями. Более того, ускоренное движение к ЕС без просчитанной стратегии способно осложнить отношения с Россией, от которой Армения по-прежнему существенно зависит в энергетике, торговле и экономике.

В этом аргументе есть очевидная прагматическая составляющая. Армения остается членом Евразийского экономического союза, а ее экономические связи с Россией имеют системный характер. Москва сохраняет значительные позиции в энергетической инфраструктуре страны, российский рынок остается важным направлением армянского экспорта. Одновременное продвижение к ЕС и сохранение преимуществ участия в ЕАЭС неизбежно потребует от Еревана решения серьезных институциональных и экономических противоречий.

Европейская интеграция предполагает не декларации, а выполнение комплекса обязательств, гармонизацию законодательства и перестройку экономических механизмов. Само провозглашение курса на вступление в ЕС не гарантирует ни получения статуса кандидата, ни открытия переговоров, ни тем более членства. Этот процесс может занять годы, а его результат зависит не только от Армении, но и от политической воли государств Евросоюза.

В итоге Ереван рискует столкнуться с ситуацией, когда политические обязательства перед Западом будут расти быстрее реальных возможностей страны. Отношения с Россией могут ухудшиться, часть существующих экономических преимуществ — оказаться под угрозой, тогда как гарантированного европейского будущего Армения не получит. Именно этот стратегический дисбаланс и составляет основу критики Григоряна.

Однако его позицию было бы ошибкой трактовать как призыв вернуться к прежней зависимости от Москвы. Последние годы показали, что традиционные союзнические отношения не всегда обеспечивают Армении ожидаемую поддержку в критических ситуациях. Но и механическая замена одного внешнего центра влияния другим не решит проблем страны. Армении нужна не новая зависимость, а возможность самостоятельно определять внешнеполитические приоритеты, учитывая отношения не только с Россией, ЕС и США, но и с Ираном, Турцией и Азербайджаном.

Именно региональное измерение придает статье особую значимость. Григорян обращает внимание на то, что Южный Кавказ остается пространством пересечения интересов крупных держав, а внешнеполитические решения Еревана не могут приниматься без учета географии и позиции непосредственных соседей. Попытки ускоренного сближения с Западом, по его оценке, способны создать дополнительные противоречия и в отношениях с Ираном.

Для Азербайджана важно другое: в армянском политическом дискурсе становится заметнее понимание необходимости регионального прагматизма. Долгое время значительная часть политического истеблишмента Армении исходила из того, что безопасность страны можно обеспечить преимущественно за счет внешних покровителей и геополитических противовесов Азербайджану и Турции. Такая стратегия не устраняла первопричины нестабильности, а лишь усиливала зависимость Еревана от внешних игроков.

Сегодня все очевиднее, что укрепление армянской государственности невозможно без нормализации отношений с ближайшими соседями. Мир с Азербайджаном и открытие региональных коммуникаций способны дать Армении экономические возможности, которые не заменят никакие декларации о европейской перспективе. Транспортные связи, торговля, логистические маршруты и новые экономические контакты могут существенно изменить положение страны в регионе.

Нормализацию отношений с Баку и Анкарой при этом не следует противопоставлять европейской интеграции. Напротив, чем меньше у Еревана нерешенных конфликтов с соседями, тем шире его возможности для сотрудничества с международными партнерами. Сохранение конфронтации, напротив, ограничивает внешнеполитический маневр и делает страну уязвимее перед влиянием крупных держав.

Но региональный прагматизм должен подтверждаться конкретными решениями. Парафированный в Вашингтоне в августе 2025 года мирный договор между Азербайджаном и Арменией создал основу для дальнейшего урегулирования. Его окончательное подписание и реализация требуют последовательных шагов со стороны Еревана. Вопросы конституционных положений Армении, делимитации границы и разблокирования транспортных коммуникаций сохраняют принципиальное значение.

Речь идет о выборе между продолжением политики, при которой региональные противоречия используются как инструмент внешнеполитического маневрирования, и переходом к модели, основанной на взаимном признании интересов, экономической взаимозависимости и устойчивом мире. Именно здесь прагматизм, о необходимости которого говорит Григорян, должен получить практическое воплощение.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Дублине 12 ноября продемонстрировала заинтересованность сторон в дальнейшем продвижении мирной повестки. В центре обсуждения находились транспортные и транзитные связи, экономическое взаимодействие, делимитация границы и меры укрепления доверия. Отдельное внимание было уделено проекту TRIPP и развитию железнодорожной и автомобильной инфраструктуры.

Таким образом, мирный процесс постепенно выходит за рамки дипломатических деклараций. Формируется экономическая и транспортная повестка, которая при последовательной реализации может стать материальной основой долгосрочной стабильности на Южном Кавказе. Для Армении это шанс преодолеть последствия региональной изоляции, получить доступ к новым торговым маршрутам и расширить экономические связи. Для Азербайджана — возможность укрепить транспортную связанность региона и развивать международные коммуникации.

Поэтому пересмотр внешнеполитических приоритетов в Ереване имеет непосредственное значение для Баку. Усиление позиций политиков, выступающих за прагматичные отношения с соседями и признание региональной взаимозависимости, может создать дополнительные условия для нормализации. В таком случае мир с Азербайджаном будет восприниматься не как вынужденная уступка под внешним давлением, а как необходимое условие экономического развития и укрепления армянской государственности.

При этом было бы неправильно автоматически считать Григоряна сторонником всех подходов Баку. Его публикация прежде всего посвящена интересам Армении, а критика европейского курса не означает безусловной поддержки азербайджанской позиции. Но сам факт того, что бывший высокопоставленный представитель власти открыто говорит об ограниченности внешнеполитических возможностей страны и необходимости учитывать региональные реалии, заслуживает внимания.

Не менее важен и внутриполитический аспект публикации. Армен Григорян занимал пост секретаря Совета безопасности с 2018 по 2026 год и был одним из представителей команды, пришедшей к власти после революции. Его уход с должности в августе нынешнего года стал заметным кадровым событием. Теперь его статья показывает, что разногласия внутри прежней команды Пашиняна могут касаться не отдельных кадровых решений, а стратегического будущего страны.

По словам самого Григоряна, его критические оценки европейской интеграции не возникли внезапно. В интервью CivilNet он рассказал, что высказывал аналогичные опасения еще во время работы в Совете безопасности, в том числе на закрытых обсуждениях с представителями правительства и партии «Гражданский договор». Следовательно, нынешняя публикация стала публичным продолжением дискуссии, которая существовала внутри правящей команды задолго до его ухода.

Реакция представителей власти также оказалась показательной. Депутат «Гражданского договора» Сона Казарян признала, что Григорян и ранее придерживался подобных взглядов, хотя сама она не разделяет его оценок. Она также допустила возможность его участия в политической деятельности. Министр труда и социальных вопросов Арсен Торосян, в свою очередь, подчеркнул, что наличие разных мнений внутри политической команды — нормальное явление.

Внешне реакция выглядит сдержанной. Однако сам факт публичного обсуждения политических перспектив бывшего секретаря Совбеза показывает, что его публикацию воспринимают не только как экспертное выступление, но и как возможный сигнал о появлении нового политического центра.

Для Пашиняна такая перспектива может оказаться чувствительной. Традиционная армянская оппозиция во многом связана с политическим наследием Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Это ограничивает ее способность привлечь тех, кто недоволен действующей властью, но не хочет возвращения прежней системы. Григорян потенциально способен занять именно эту нишу.

Его преимущества — участие в событиях 2018 года, опыт работы на высших государственных должностях, знание механизмов принятия решений и отсутствие прямой ассоциации с прежними президентскими администрациями. Он может предложить критику правительства с позиций государственного прагматизма, не превращая ее в проект политического реванша старых элит.

Если Григоряну удастся объединить вокруг себя представителей экспертного сообщества, бывших чиновников и часть разочарованного электората, в Армении может возникнуть новая модель политической конкуренции. Это будет уже не просто противостояние власти и традиционной оппозиции, а борьба разных представлений о будущем государства.

Впрочем, пока рано говорить о создании новой партии или полноценного политического движения. Сам Григорян объяснил публикацию необходимостью высказаться по вопросу европейской интеграции, а не объявлением о начале политической кампании. Тем не менее он обозначил потенциальную политическую нишу, которая может оказаться востребованной в условиях дальнейшей внутриполитической конкуренции.

Возможны несколько сценариев: Григорян останется независимым экспертом, постепенно превратится в самостоятельного политического игрока или его аргументы получат поддержку внутри действующей власти и приведут к корректировке отдельных внешнеполитических приоритетов. Последний вариант также важен: даже без появления новой партии сама дискуссия может заставить Ереван внимательнее оценивать экономические и геополитические последствия своих решений.

В конечном счете публикация бывшего секретаря Совета безопасности свидетельствует о начале более серьезного разговора о будущем армянской государственности. Вопрос уже не сводится к выбору между Москвой и Брюсселем. Речь идет о способности Армении проводить самостоятельную политику, опираясь на реальные экономические возможности, региональную географию и необходимость мирного сосуществования с соседями.

Для Пашиняна критика со стороны бывшего соратника может стать началом нового этапа политической конкуренции. Для Армении — возможностью пересмотреть внешнеполитические приоритеты и отказаться от представления, что смена одного внешнего центра притяжения другим автоматически решит накопившиеся проблемы. Для Азербайджана принципиально важно, приведет ли эта дискуссия к укреплению прагматизма в Ереване и готовности окончательно закрепить мирные отношения.

Южному Кавказу не нужна новая геополитическая конфронтация, в которой государства региона становятся инструментами соперничества внешних сил. Его будущее зависит от способности самих стран выстраивать отношения на основе взаимного признания интересов, уважения суверенитета и экономического сотрудничества.

Главный выбор Армении заключается не в том, какой внешний центр станет ориентиром ее политики, а в том, сможет ли Ереван превратить географическую неизбежность соседства с Азербайджаном и Турцией в основу стратегии развития. Именно готовность к полноценной региональной нормализации, а не очередные внешнеполитические декларации, станет настоящим испытанием прагматизма армянского руководства.

Заур Нурмамедов