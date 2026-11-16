Брюссель, не пригласив на должном уровне представителя Грузии на форум ЕС по расширению, не действует суверенно, иначе отношения с республикой были бы в приоритете. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Ранее МИД Грузии сообщил, что власти республики отказались участвовать в саммите ЕС по вопросам расширения 16 ноября в Брюсселе, поскольку организаторы пригласили от республики лишь посла в Евросоюзе.

«Для нас это (приглашение Грузии на форум ненадлежащим образом — прим. ТАСС) еще раз подтверждает то, что европейская бюрократия не действует в соответствии с объективными интересами Европы. Тут явная проблема суверенитета. Если бы европейская бюрократия действовала суверенно, то углубление отношений с Грузией, конечно же, было бы одним из главных приоритетов», — сказал Кобахидзе.

Он также напомнил, что в условиях, когда Запад изолировался от России, а на Ближнем Востоке продолжается конфликт, Грузия остается для Европы единственным сухопутным путем на Восток. «Когда в такое время искусственно создаешь проблему, тормозишь диалог, открытый и прозрачный диалог, это говорит о том, что европейская бюрократия, еще раз, не действует исходя из объективных интересов Европы», — добавил глава грузинского правительства.