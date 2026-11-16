Совет ЕС ввел дополнительные санкции против 12 физических лиц и 101 юридического лица, деятельность которых связана с финансированием российской военной экономики и поддержкой теневого флота.

Об этом # сообщает со ссылкой на решение Совета Евросоюза от 16 ноября.

В новый санкционный список вошли почти 50 российских банков и финансовых организаций. По оценке ЕС, дальнейшее расширение ограничений в отношении банковского сектора направлено на перекрытие финансовых каналов, через которые проходят государственные доходы России и финансируется ее военная деятельность.

Рестрикции также коснулись российской отрасли электронной коммерции. В частности, санкционное давление распространилось на единственного акционера крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries, а также на физическое лицо, обладающее контрольным пакетом в другом ведущем игроке на рынке онлайн-торговли — компании Ozon.

Кроме того, ЕС включил в список новые компании и предпринимателей, работающих в российском нефтегазовом секторе. Речь идет, в частности, о компаниях, управляющих российскими нефтеперерабатывающими заводами и нефтяным терминалом в Санкт-Петербурге, а также занимающихся разведкой и добычей энергоресурсов.

Отдельное внимание в новом пакете уделено российскому теневому флоту. Под санкции попали компании из ОАЭ, Китая, Сейшельских Островов и Омана, закупающие российские нефтепродукты, а также предприниматели, владеющие или управляющие судами, находящимися под санкциями ЕС и незаконно перевозящими российскую нефть с использованием рискованных практик судоходства.

В отношении всех включенных в перечень физических и юридических лиц предусмотрена заморозка активов. Физическим лицам также запрещается въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, запрещено предоставлять фигурантам санкционного списка средства и экономические ресурсы прямо или косвенно.

В Совете ЕС подчеркнули, что новые меры приняты в ответ на продолжающиеся российские атаки против Украины, в особенности на удары по гражданской инфраструктуре.