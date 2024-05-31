Европейский Союз ввёл дополнительные санкции в связи с предполагаемыми поставками оружия из Ирана и Северной Кореи в Россию. В санкционные списки внесены шесть физических и три юридических лица, имеющие, как утверждается, отношение к поставкам из КНДР, а также шесть физических и три юридических лица из Ирана, в том числе министр обороны.

В санкционный список в частности включены губернатор российского Приморского края Олег Кожемяко и российская «Восточная Стивидорная компания». Утверждается, что Кожемяко играл важную роль в организации визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию в сентябре прошлого года и в ходе этого визита передал ему образцы вооружения, что запрещено санкциями ООН. «Восточная Стивидорная компания» — оператор тихоокеанского порта Восточный, в который, как утверждается, поступают военные грузы из КНДР. Также в список включены северокорейские граждане и компании.

На сайте ЕС также опубликовано совместное заявление глав внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США, Канады, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, в котором говорится, что они будут скоординированно вводить новые санкции в отношении КНДР в связи с «незаконной передачей оружия из КНДР России для использования в нападении на Украину». Санкции также введены в связи с расширением ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

По данным министерства обороны Южной Кореи, с 2022 года Россия могла закупить у Северной Кореи более 3 миллионов артиллерийских снарядов и более 500 000 снарядов для реактивных установок залпового огня. Пхеньян не подтверждал и не опровергал факт таких поставок.

Санкции в отношении Ирана, как говорится в сообщении Совета ЕС, расширены не только в связи с поставками России ударных дронов «Шахед» (Иран заявлял, что поставки осуществлялись только до российского вторжения в Украину), но и из-за ракетного удара по Израилю, а также помощи радикальным группировкам в Йемене и Сирии. В санкционный список включены, помимо прочих, министр обороны Ирана Мохаммадреза Аштиани, командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани, Военно-морские силы КСИР. (svoboda.org)