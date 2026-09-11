Тридцать лет спустя Узбекистан снова меняет собственный латинский алфавит. Сенат Олий Мажлиса одобрил закон о внесении изменений в Закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике», после чего документ направлен на подпись президенту. Вместо действующих 26 букв и трёх буквосочетаний алфавит будет состоять из 28 букв и одного апострофа. O‘ заменяется на Ö, G‘ — на Ğ, Sh — на Ş, Ch — на Ç, а Ng перестаёт считаться самостоятельным элементом алфавита. Документы, денежные знаки и ценные бумаги, оформленные по прежним правилам, сохранят юридическую силу в переходный период.

На первый взгляд речь идёт о технической орфографической корректировке. Но сама необходимость менять алфавит спустя более трёх десятилетий после начала перехода на латиницу показывает, насколько сложнее оказалось реализовать реформу на практике. Узбекистан сделал выбор в пользу латиницы ещё в 1993 году, однако кириллица и латиница продолжили существовать параллельно. Латиница закрепилась в образовании и официальной документации, тогда как кириллица сохранила позиции в книгоиздании, информационном пространстве, архивах и повседневной коммуникации.

В результате страна так и не получила единой письменной среды. Это создаёт проблемы не только в образовании и документообороте, но и в работе с архивами, поиске информации, транслитерации имён и географических названий, а теперь особенно заметно — в цифровой сфере.

Именно цифровые ограничения стали одним из главных аргументов в пользу новой реформы. Обозначения O‘ и G‘ создают сложности при наборе и используются в разных вариантах, из-за чего поисковые системы и программное обеспечение могут воспринимать одинаковые слова как разные последовательности символов. Новая система должна приблизить письмо к принципу «один звук — одна буква» и упростить работу узбекского языка в электронных системах.

Это важное отличие нынешнего этапа от латинизации 1990-х годов. Тогда переход был прежде всего частью национального строительства и отхода от советского наследия. Сегодня к этому мотиву добавился технологический: государственный язык должен полноценно функционировать в базах данных, электронном документообороте, поисковых системах и других цифровых инструментах.

Однако цифровая проблема лишь обнажает более фундаментальный вопрос: почему переход на латиницу в Узбекистане оказался настолько долгим?

Сравнение с другими странами показывает, что политического решения о смене письменности недостаточно. Азербайджан оказался одним из наиболее последовательных примеров. После восстановления независимости страна вернулась к латинской графике, а в августе 2001 года был обеспечен полный переход на азербайджанский алфавит с латинской графикой. Новая система стала основой образования, официального документооборота и публичной коммуникации.

Для Азербайджана переход также был непростым, особенно для старшего поколения, прессы и издательской сферы. Но принципиальным оказалось отсутствие бессрочного сосуществования двух официальных систем. Новое поколение стало получать образование в единой графике, а латиница постепенно превратилась в естественную часть повседневной среды.

Похожую траекторию выбрал Туркменистан: латиница была введена после обретения независимости, а к концу 1990-х годов закреплена как государственная норма. В результате страна, как и Азербайджан, относительно быстро превратила политическое решение в обязательную практику.

Узбекистан пошёл иным путём. Латиница была выбрана, но не стала единственной письменной средой в течение короткого переходного периода. В итоге реформа растянулась на десятилетия, а теперь сама латинская система нуждается в корректировке.

Казахстан представляет ещё одну модель. Курс на перевод казахского языка с кириллицы на латиницу был закреплён в 2017 году, однако первоначальный ориентир завершить переход к 2025 году не был реализован. За последующие годы предлагалось несколько вариантов алфавита, а окончательная модель и правила продолжили дорабатываться.

Таким образом, на постсоветском пространстве сформировались разные траектории. Азербайджан и Туркменистан относительно быстро закрепили латиницу как государственную норму. Узбекистан оказался в длительном переходном состоянии, а Казахстан пока не завершил сам процесс формирования окончательной модели.

На этом фоне нынешняя узбекская реформа имеет ещё один важный контекст. Новые Ş, Ç, Ğ и Ö делают узбекскую графику более близкой по принципу построения к письменным системам других тюркоязычных стран. Это не означает появления единого тюркского алфавита, но показывает растущую тенденцию к совместимости национальных систем.

В 2024 году в Баку состоялось заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира, по итогам которого был согласован проект общего тюркского алфавита из 34 букв. Он не отменяет национальные алфавиты, а предполагает создание более совместимой основы для языков, сохраняющих собственную специфику.

Значение этого процесса выходит за рамки лингвистики. Более совместимые письменные системы потенциально упрощают обмен информацией, создание учебных материалов, цифровую коммуникацию и работу с контентом на родственных языках. Для Азербайджана это особенно важно: страна, одной из первых среди тюркоязычных государств бывшего СССР завершившая переход на латиницу, сегодня участвует и в формировании следующего этапа — сближения национальных письменных систем.

Для Узбекистана нынешняя реформа поэтому имеет двойное значение. Внутри страны она должна устранить технические недостатки действующего алфавита и приблизить завершение перехода от кириллицы к латинице. Одновременно новая графика становится более совместимой с письменными системами других тюркоязычных государств. При этом нельзя утверждать, что реформу проводили непосредственно ради общего тюркского алфавита: речь скорее идёт о совпадении направлений развития.

Главный вопрос для Ташкента теперь заключается в другом: сможет ли новая система действительно вытеснить кириллицу, а не стать ещё одним вариантом написания узбекского языка? Опыт Азербайджана показывает, что для этого необходима не только новая таблица букв. Нужны последовательное внедрение в образование и государственное управление, единые правила для издательской отрасли, адаптация цифровых систем и понятная конечная точка перехода. Нынешние планы Узбекистана уже предусматривают техническую адаптацию государственных информационных систем, баз данных и электронного документооборота.

Здесь и проходит граница между реформой на бумаге и реформой в обществе. Алфавит можно принять законом за один день, но невозможно так же быстро изменить школьную систему, архивы, издательскую инфраструктуру и привычки миллионов людей. Если переход растягивается слишком надолго, временные трудности превращаются в постоянное сосуществование двух систем.

Поэтому главная интрига заключается уже не в том, перейдёт ли Узбекистан на латиницу. Этот выбор был сделан более тридцати лет назад. Вопрос в том, сможет ли государство теперь довести его до логического конца.

С этой точки зрения опыт Азербайджана и Туркменистана показывает, как политическое решение можно превратить в устойчивую норму, а Казахстан демонстрирует риски затяжной доработки. Узбекистан оказался между этими моделями: ему не нужно заново выбирать письменность, но необходимо завершить реформу, начатую ещё в первые годы независимости.

Если новая система действительно закрепится в образовании, официальной сфере и цифровой среде, нынешняя поправка может стать последним крупным этапом этой тридцатилетней истории. Тогда латиница перестанет быть просто официальным алфавитом и станет фактически единой письменной системой узбекского языка.

Автор

Заур Нурмамедов