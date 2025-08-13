В мировой политике нет святых, есть только разные формы жадности — и Трамп выбрал ту, что носит флаг и поёт гимн. Сегодня главный вопрос: почему Дональд Трамп выбрал националистов?

Трамп — бизнесмен до мозга костей. В его мире всё измеряется выгодой, а лозунги — это упаковка для сделки. «America First» звучит как патриотический гимн, но на деле это про тарифы, импортозамещение и контроль над внутренним рынком. Глобалисты в США для него — конкуренты: они строят свои империи на айтишных монополиях, финансовых потоках и открытых границах, а Трамп зарабатывал на бетоне, стали и земле. Они из разных вселенных.

Трамп в своё время сделал выбор — он встал в ряды националистов. И сделал это не из-за любви к патриотическим песням или ностальгии по заводскому гулу, а по холодному политическому расчёту.

Трамп был слишком крупным игроком, чтобы раствориться в глобалистском болоте, и слишком прагматичным, чтобы воевать с ним напрямую. Но в один момент он понял — глобалисты не дадут ему места за главным столом. Тогда он решил собрать свой лагерь.

К началу его новой президентской кампании Америка кипела. Рабочие места ушли в Китай, заводы закрылись, пригородные города пустели. Белый рабочий класс, некогда гордость промышленной Америки, чувствовал себя брошенным. Иммиграция усиливала напряжение, а глобальные корпорации богатели на аутсорсе и дешёвой рабочей силе. И вот здесь национализм стал для Трампа идеальным знаменем: «Америка прежде всего», «Вернём рабочие места домой», «Построим стену» — простые лозунги для простого, но разозлённого избирателя.

Глобалисты на этом фоне выглядели как высокомерные менеджеры мировой корпорации: улыбаются в Давосе, пьют шампанское, говорят про устойчивое развитие, но дома люди теряют работу и смотрят на пустые заводские цеха. Это и был идеальный момент, чтобы Трамп сказал: «Я не с ними».

Но давайте не будем обманываться — национализм Трампа не был чистым идеализмом. Это был инструмент. Политическое оружие, чтобы:

мобилизовать недовольный электорат;

отстроиться от республиканской элиты, связанной с глобальными корпорациями;

защитить интересы «традиционного капитала» — промышленности, строительства, нефти.

Националисты, с которыми он пошёл, — это не только политики, но и олигархи: владельцы заводов, энергетических компаний, оружейных концернов. Их интересы не в интеграции и открытых рынках, а в контроле над внутренним рынком, в госконтрактах, в тарифах против чужих товаров. Они и Трамп нашли друг друга.

А глобалисты? Они видели в нём угрозу: разрушителя сложившихся схем, торговых соглашений, климатических инициатив. Поэтому против него включили всё — от медиа-атаки до юридического давления. В итоге мы получили не просто президентский срок, а четырёхлетний сериал «Трамп против системы».

И вот главный парадокс: Трамп был и остаётся миллиардером, но его миллиарды — из реального сектора, а не из виртуальных финансовых пузырей глобальных фондов. Он ближе к застройщикам и нефтяникам, чем к айтишным магнатам. Поэтому, когда встал вопрос — с кем идти, он выбрал тех, с кем у него хотя бы совпадали экономические интересы.

Можно ли назвать его «народным защитником»? Смешно. Но можно точно сказать: он стал голосом той Америки, которую глобализация оставила на обочине. И пока глобалисты строили новый мировой порядок, Трамп строил свою стену — и политическую, и экономическую.

А вывод для нас с вами прост: в этой шахматной партии нет белых фигур. Есть только игроки, которые делают ходы ради себя. Трамп выбрал сторону националистов, потому что она давала ему власть. А власть — это единственная валюта, которая никогда не обесценится.

Продолжаем разбираться с политикой националиста Трампа, который, как мы знаем, вдруг заявил, что хочет задружиться с Путиным. Интересно понять — а для чего? Ради мира на Земле? Или ради своего мира и своего бизнеса? Ведь, как мы уже выяснили, в политике идеализм — это товар для публики, а настоящие сделки заключаются не под гимны и флаги, а в тишине, за закрытыми дверями.

Попытаемся вместе понять, кто куда идёт и почему вдруг такие разные люди решили встретиться посреди холодной Аляски.

И тут встаёт главный вопрос: а кто в этой экономической пустыне Путин? Он глобалист или националист? Скажу так: Путин — националист в политике внутри страны, но прагматик на внешней арене. Дома он строит модель жёсткого суверенитета, где ключевые отрасли и ресурсы под надёжным контролем государства и проверенных людей. Он тот редкий тип лидера, который, нравится он кому-то или нет, последовательно действует в интересах своей страны и умеет удерживать систему от развала. Его сила в том, что он не боится идти против течения, если считает, что это сохранит независимость и безопасность России.

Но за пределами страны Путин отлично умеет играть по глобальным правилам, когда это выгодно. Он торгует ресурсами, заключает энергетические и военные альянсы, умело использует географическое положение и политический вес России, чтобы получать выгоду и расширять влияние. Это не догматическая идеология, а чистый расчёт: чтобы сохранить свой мир, надо уметь работать с чужим.

В этом он и Трамп похожи — оба мыслят категориями сделки, оба понимают, что миром правят не лозунги, а интересы. Только один говорит «Америка прежде всего», а другой — «Россия должна быть сильной». И когда такие люди встречаются, вопрос всегда один: что они собираются разделить, чтобы оба остались в выигрыше?

Поэтому он готов ради этого «своего» мира лететь на Аляску к Трампу. Потому что в этом полярном антураже можно обсудить то, что официально не озвучат: раздел сфер влияния. Украина в такой встрече — это не цель, а предлог. Цель — договориться, кто что контролирует: маршруты нефти и газа, рынки металлов, морские пути, IT-инфраструктуру, доступ к редким ресурсам.

Трамп в этой схеме думает так же: «Ты мне — я тебе». Оба прекрасно понимают, что воевать бесконечно — дорого, а договориться о рынке на двоих может быть куда прибыльнее. Так что «мир на Украине» в официальных пресс-релизах, скорее всего, окажется новой картой делёжки мира.

Тем более, как мы помним, Трамп уже успел отжать у англичан практически всю энергетическую инфраструктуру и энергоресурсы Украины под красивым заголовком «Сделка по редким металлам». А война, как назло, мешает ему поиграться с этими новыми активами, которые так ценят националисты: инфраструктура, месторождения, одесский порт и прочие «задвижки и компрессора», которые русские так старательно бомбят. Тут ведь надо успеть, пока добро не превратилось в груду металлолома.

Так что у Трампа есть более чем живой интерес в окончании войны на Украине. Да и в мире хватает мест, где лучше не толкаться с Путиным, иначе останутся одни головёшки. Вот эта тема — как не побить все горшки — и станет главной на встрече, хотя в пресс-релизы она, конечно, не попадёт. В глобалистическом мире слишком много вопросов, которые лучше решать за закрытыми дверями, чтобы не тревожить по мелочам мировую общественность, которая всё равно ничего не решает, но очень любит громко заявлять. А сделки, как известно, любят тишину.

И вот тут мы подходим к неприятной истине: этот союз — не про дружбу народов, а про дружбу интересов. Не про мир во всём мире, а про мир, в котором два игрока решили делить планету сами, не спрашивая остальных. Всё остальное — лишь декорация.

