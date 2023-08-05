Развитие туризма способно принести немалый доход и стимулировать многие сферы экономики. Что происходит на сегодняшний день в этой сфере в Азербайджане? Экономист Рауф Гараев проанализировал ситуацию, поделившись с # своими наблюдениями и мнением.

– Как в стране обстоят дела с въездным туризмом?

– По данным, опубликованным на сайте Госагентства по туризму, с января по июнь 2023 года в Азербайджан прибыло 919 296 туристов. Это на 44% (638 770) больше на тот же период 2022 года. Отмечу, что основной поток туристов приходится на июль. В основном к нам едут туристы из России, Турции, Ирана, Индии, арабских стран. В последнее время интерес к Азербайджану проявляют китайцы. А вот из Европы и Америки приезжающих немного, и надо работать над тем, чтобы это исправить.

– Каков портрет среднестатистического иностранного туриста, приезжающего в Азербайджан?

– Компания Business Insight, являющаяся членом Всемирной ассоциации по исследованиям экспертов по маркетингу, в 2019 году провела опрос среди иностранных туристов, посещающих Азербайджан, для определения уровня удовлетворенности и уверенности в существующей туристической среде. Опросы были проведены среди 1601 респондента из 12 разных стран на основе принципа добровольности в местах, наиболее доступных для туристов, таких как международный аэропорт имени Г.Алиева, железнодорожный вокзал, в Астаре и Сынык Корпю.

Целевой группой исследования были иностранные туристы старше 18 лет. Почти половина всех респондентов – из Саудовской Аравии (307 респондентов), Объединенных Арабских Эмиратов (269 респондентов) и России (246 респондентов). Также были опрошены более 100 путешественников из Ирана, Индии и Турции. Большинство из них имеют высшее образование (79%). Среднемесячный доход респондента составляет 4390 долларов США, а доход семьи — 8931 доллар США. Конечно, среднемесячный доход арабов выше, чем у проживающих в бывшем СССР. Сегментация по социально-экономическим характеристикам свидетельствует о том, что Азербайджан в качестве туристического направления склонны выбирать люди с высокими доходами. 76,1% туристов работают и занимаются бизнесом. Большинство туристов – молодые люди (18-35 лет — 60,3%). 1 из 4 туристов посещает Азербайджан более одного раза (24%). Среди туристов из всех стран, кроме Украины (64,2%) и Казахстана (57,8), мужчин больше, чем женщин. Двое из каждых 10 туристов из Индии рассказали, что получили информацию об Азербайджане от туристических агентств. А вот туристы из Казахстана и Израиля об этом ничего не говорили, а значит, есть необходимость активизировать деятельность турфирм в этих странах.

–Чем привлекает иностранцев Азербайджан?

– Как отмечается в мониторинговых исследованиях, регионы Азербайджана привлекают своей природой, особенно жителей арабских стран. Так в 2022 году средняя заполняемость отелей в районе Шабран была 80.1 процентов, тогда как, например, в Баку – 23,8%, в Габале – 19,7%. Самый высокий показатель среди городов был в Нафталане – 37,6%. Примечательно то, что в список вошли и отели в Шуше – 16,7%, и это хороший результат. В отелях Сабирабада процент заполняемости был зафиксирован на уровне 16,2%. Эта местность популярна тем, что здесь пересекаются реки Кура и Аракс, но здесь мало отелей, нет детских развлекательных центров, а многие внутренние турфирмы отказываются включить ее в свой список. Но туристам Сабирабад может быть интересен лесами и августовским арбузным фестивалем.

–На какие цели и сколько в среднем тратит турист в нашей стране?

– В 2022 год внутренние туристы потратили на подарки (27%), транспорт (14%), пищу (26%), ночлег (19%), другое (14%) 3 миллиарда манатов. Иностранные туристы потратили на подарки (12%), транспорт (35%), пищу (21%), ночлег (25%), другие (5%), культурные мероприятия (1%), спорт и развлечение (1%) 1,34 миллиарда манатов. Если вычесть транспортные расходы, то на первом месте по затратам Катар (1340 манат), на втором – Оман (1325), на третьем месте находятся ОАЭ (1296 манат).

– Многие туристы жалуются на низкий уровень сервиса. Есть ли улучшения в этой сфере?

– Отели, дорожащие своей репутацией, предоставляют услуги нормального качества. Но и цены за хороший сервис очень высокие. Недостатки в сервисных услугах, безусловно, есть. Достаточно вспомнить недавний комментарий американского шахматиста Хикару Накамура, который приехал в Баку для участия в Кубке мира. Он написал на своей странице в соцсети о том, что в его номере в раковине/душе нет воды. Многие сайты начали писать, что в Азербайджане проблемы в гостиницах, там нет воды и т.д. О чем это говорит? О том, что сервис всегда должен быть качественным. Сейчас любой турист может оставить свой отзыв в интернете, и он станет достоянием людей по всему миру. А если это известные люди, то их высказывания распространяются повсеместно со скоростью света. Один негативный комментарий может свести на нет годы рекламы и проделанную работу в туристической сфере.

– Вы упомянули высокие цены. Это еще одна причина для недовольства туристов.

– Да, цены в сфере гостеприимства и правда довольно высокие. Вообще, сейчас часто поднимается вопрос соотношения цены и качества. Например, многие рестораны стали включать в счет еще и оплату за сервис, хотя заранее об этом ничего не говорилось. А ведь во многих объектах общепита и без того цены очень высокие, особенно в столице.

– Что вы могли бы сказать по поводу мониторингов в сфере туризма?

– Этим вопросом занимается Госагентство по туризму. Отмечу, что в 2019 году к мониторингу была привлечена самая крупная местная консалтинговая компания SIAR и международная компания Business Insight. Согласно ему, низкая оценка была дана туристическим информационным центрам и общественному транспорту. А вот безопасность туристов и толерантность оценены высоко.

– Как на развитие внутреннего туризма повлияла пандемия?

– К сожалению, качественного развития пока особо не видно, ситуация такова, что гражданам приходится принимать все как есть. В свое время был проект Дисней Лэнда на острове Наргин, но его так и не воплотили в жизнь. Много над чем еще нужно работать, чтобы у нас развивался туризм. Надо объединить усилия экспертов в области туризма, экономистов, представителей сферы гостеприимства.

– Соседние страны – Турция и Грузия – добились значительных успехов на туристическом поприще. Что мешает нам перенять их опыт?

– Да, с Турции действительно стоит брать пример. Туризм там – одна из значимых статей доходов. Отдыхающих привлекают в этой стране красоты природы, развитая инфраструктура, индустрия развлечений, доступные отели, качественный сервис, профессиональная работа туроператоров, то, что туда удобно добираться. Что нужно среднестатистическому туристу? Чтобы отдых был недорогим, чтобы были развлечения и комфорт, безопасность, и чтобы было на что посмотреть. Все это в Турции есть. К тому же многие знают английский, а у нас с этим проблемы даже в турзонах. Из иностранных языков в Азербайджане в основном владеют русским. Это помогает привлечь туристов из СНГ, но если мы хотим расширять географию туризма, нужно, чтобы в сферах обслуживания говорили и по-английски. Если говорить о Грузии, то одна из основных проблем – то, что у нас авиасообщение дороже и это останавливает многих туристов. Затрону еще один момент: работающие в индустрии услуг в нашей стране, нередко называют иностранцам цены в разы превышающие реальные. Да и на внутренних туристов нередко смотрят только как на кошелек. Это неправильный подход, такие люди не понимают, что турист приводит туриста. Он и сам приедет снова, если останется доволен посещением, и порекомендует поездку родным, близким, друзьям. По статистике очень мало туристов хотят вновь приехать в Азербайджан. В основном, по несколько раз приезжают арабы, у которых большие доходы. После освобождения оккупированных районов поток туристов может вырасти. Но нужно многое менять и улучшать, чтобы эта сфера начала процветать.