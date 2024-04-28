Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сообщил о подготовке Парижем инициативы с целью снижения военной напряженности на ливано-израильской границе. Как информировал новостной портал El Nashra, глава французской дипломатии прибыл в Бейрут в рамках регионального турне.

С утра он посетил штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане на мысе Рас-эн-Накура и встретился с французскими миротворцами. Днем состоялись переговоры Сежурне со спикером парламента республики Набихом Берри.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы смягчить эскалацию и избежать войны, — сказал французский министр. — На это нацелены наши предложения, которые мы обсуждаем с ливанскими властями».

Сежурне встретится с премьер-министром Наджибом Микати и исполняющим обязанности главы ливанского МИД Абдаллой Бу Хабибом, а также командующим ливанской армией Жозефом Ауном.