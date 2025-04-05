5 апреля состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки.

Важное внимание было уделено ускорению реализации проектов и программ кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Был рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.