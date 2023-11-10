Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с итальянским коллегой Серджо Маттареллой вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиеева по итогам переговоров узбекского лидера с итальянским президентом, прибывшим в республику с официальным визитом.

«Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения двустороннего стратегического партнерства и многоплановых отношений в приоритетных направлениях», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, президенты подчеркнули важность продолжения активных контактов по линии парламентов и внешнеполитических ведомств, а также договорились о проведении в 2024 году первого заседания стратегического диалога на уровне министров иностранных дел.