13 мая 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в различных сферах, включая транспортную, энергетическую и гуманитарную.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной.

Было отмечено, что отношения между двумя странами и нашими народами основаны на исторических основах, постоянно развиваются на основе норм и принципов международного права, в том числе уважения территориальной целостности и суверенитета.

Украинская сторона подчеркнула важность для своей страны гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине, и выразила благодарность за это.

Наряду с этим состоялся обмен мнениями по другим вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте Х сообщил о телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«В телефонном разговоре с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым мы отметили высокий уровень сотрудничества между Украиной и Азербайджаном. Я поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь. Я также проинформировал коллегу о российских ударах по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Мы координировали будущие двусторонние отношения» , — отметил украинский министр.