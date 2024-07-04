Армения готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства. Об этом говорится в поздравлении премьера страны Никола Пашиняна президенту США Джо Байдену по случаю Дня независимости.

«Я рад констатировать, что приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства», — пишет Пашинян.

Армения придает важность роли США в процессе установления мира в регионе, сказано в обращении.

«Хочу подтвердить приверженность Армении повестке мира и выразить уверенность, что наше продолжительное и укрепляющееся партнерство в этот важнейший период будет способствовать созданию мирного и более благополучного будущего для двух наших стран и региона», — заявил Пашинян.

Армения, которая исторически была союзником России, сблизилась с западными странами в последние годы на фоне конфликта в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).