Несмотря на то, что человечество почти на пороге второй половины XXI века, до сих пор не утихают споры по поводу расхожего выражения: «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят», сказанные в первой половине прошлого столетия.

Некоторые историки и эксперты утверждают, что автором данного высказывания является министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс, а другие нашли первоисточник в книге Адольфа Гитлера «Майн кампф».

В любом случае, ни первый вариант, ни второй не может служить оправданием лжи, которую в обертку правды заворачивали нацисты, зомбируя умы не только своего народа. Ложь, даже при наличии мощного агитационного потенциала, целью которого является ввести в заблуждение и «съесть мозг» людей, рано или поздно обречена на провал.

Взявшие на прицел данный ложный тезис страны, общественность или секты, в конечном счете, окажутся возле «разбитого корыта». Мифы, домыслы, небылицы в восприятии простого люда могут возыметь определенный эффект, и даже дать импульсы той части головного мозга, которая вырабатывает эндорфин. Гормон счастья. Но это всего лишь иллюзия.

И в этой иллюзии живет Армения, накаченная гормоном счастья. Вы удивитесь, но даже «геноцид армян» 1915 года для хаев является неким стимулом для существования. Это их последняя опора. И для того, чтобы окружающие поверили в их чудовищную ложь, наши соседи не жалеют ни горловых связок, ни денег, ни провокаций.

Впрочем, с армянами все понятно. Ложь в понимании представителей этой нации (редко, но исключения все же сеть) – это правда самой последней инстанции. Даже так называемые священнослужители Армянской апостольской церкви с удовольствием смакуют тему «геноцида армян», призывая свою паству воздать должное «святым мученикам». Желательно, не только молитвами, но и в денежном эквиваленте.

И вот во всю эту ложь вселенского масштаба до сих пор продолжают верить отдельные страны. Я не стану говорить о Франции, отдельных европейских государствах, а также странах Южной Америки. Все гораздо ближе и неприятнее. Речь идет о России, которая в настоящее время на фоне западных санкций с Турцией имеет довольно дружеские связи.

И это, несмотря на то, что Турция – член НАТО. Соответственно, давление на Анкару со стороны западных партнеров по Североатлантическому альянсу в целом, и США, в частности, более, чем ощутимое. Тем не менее, Турция сохраняет политические, экономические связи с Россией. Не выходя при этом за рамки западных санкций в отношении РФ.

Москва « по достоинству» оценила дружелюбность Анкары. И «искреннюю дружбу» Кремль устами официального представителя МИД Марии Захаровой приурочил к очередной 109-ой годовщине «геноцида армян» .

«В России всегда воспринимали «геноцид армян» как собственную боль и беду», -сказала в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

« 24 апреля – очередная годовщина «геноцида армян» в Османской империи. Эта скорбная дата имеет огромную историческую, духовную и морально-политическую значимость для союзной нам Армении, для дружественного народа республики, многомиллионной армянской диаспоры в России. Мы всегда воспринимали эту трагедию как собственную боль и беду», — сказала Захарова.

Думаю, что после этих слезливых слов Захаровой, больше похожих на застольные разговоры во время поминок, вряд ли способна трезво оценить суть ею сказанного. Мало того, провести грань между цинизмом и правдой.

Госпожа Захарова льет «крокодильи слезы» по мифическому геноциду, забывая о реальном геноциде в Ходжалы. Ей это неинтересно. Да и не с руки. Ведь Захаровой прекрасно известно, что российские военнослужащие 366-полка мотострелкового полка оказали услугу армянским нелюдям в совершении преступления против человечности.

Ну, а пока Мария Захарова скорбит по «невинно убиенным армянам», позволим себе напомнить один существенный нюанс.

Дело в том, что еще в 2015 году Европейский суд по правам человека принял решение ответить на апелляцию Швейцарии по вопросу «геноцида армян» отрицательно. Апелляция окончательно опровергнута решением ЕСПЧ.

«Геноцид армян» — не исторический факт, а всего лишь одна из точек зрения на события», было заявлено на заседании Большой палаты Европейского суда по правам человека.

Но и это не главное. Цинизм Кремля заключается в том, что одной рукой он подписывается под мифическим «геноцидом армян» столетней давности, а другой отдает приказы по совершению реального геноцида в Украине.

То есть, в Москве агрессию против Украины под предлогом «денацификации», в результате которой истребляются тысячи мирных жителей, считают правом делом, а вот справедливое наказание для изменников Родины в Османской империи — «геноцидом».

В этом случае, мне даже сложно сказать, кто больший циник: Армения, выдумавшая миф, или Россия, зная истину, поверившая в чудовищную мистификацию…

P.S. Вспоминается фрагмент из фильма « Игрушка», когда владелец крупной французской газеты Рамбаль Коше приказывает своему заместителю снять штаны и пройтись по редакции. Заместитель не смеет перечить, и уж было собрался исполнить приказ, как звучит голос владельца: «Так кто же из нас хуже, господин Бленак, кто чудовище? Я, приказавший вам скинуть брюки, или вы, готовый оголить свой зад?».