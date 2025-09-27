Европейский союз превращается в настоящее «фашиствующее чудовище». От запрета Брюсселя на туристические услуги в РФ пострадают сами же европейцы, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующие затеи.

Дипломат обратила внимание на сообщения ряда СМИ о том, что Брюссель может включить в 19-й пакет санкций запрет на оказание туристических услуг в России.

«Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги. Деньги им, по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну. Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы», — подчеркнула Захарова.