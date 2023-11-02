Голливудская актриса и экс-посол доброй воли ООН Анджелина Джоли раскритиковала действия Израиля в секторе Газа, заявив, что еврейское государство «бомбит» невинных жителей, в результате чего анклав становится настоящим массовым захоронением. Такую оценку она высказала на своей странице в Instagram в связи с ударами по лагерю беженцев Джабалия, в нанесении которых палестинцы обвиняют Израиль.

Это намеренная бомбардировка населения, оказавшегося в ловушке, которому некуда бежать. Газа уже почти два десятилетия как — тюрьма под открытым небом, быстро превращается в братскую могилу. 40% убитых — невинные дети. Убивают целые семьи», — отметила актриса.

По ее оценке, мировое сообщество «просто смотрит», как миллионы мирных жителей Палестины подвергаются «коллективному наказанию и оскотиниванию». Джоли также выступила с утверждением, что жители Газы не получают еду, медикаменты и гуманитарную помощь «в нарушение норм международного права».

«Отказываясь потребовать гуманитарного прекращения огня и не давая Совету Безопасности ООН навязать его обеим сторонам конфликта, мировые лидеры становятся соучастниками преступлений», — указала экс-посол доброй воли ООН. (ТАСС)

