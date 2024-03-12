Голливудская актриса Анджелина Джоли дебютировала в качестве дизайнера на 96-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает журнал Vogue.

Бренд Atelier Jolie, который актриса запустила в прошлом году, создал платье для писательницы и художницы Сулейки Жауад. Знаменитость вышла на красную дорожку вместе со своим супругом, Джоном Батистом. Сулейка Жауад надела золотистое платье-макси из шелка, которое было украшено рисунком художника Чаза Геста. Он изобразил оркестр, отсылающий к фильму «Американская симфония», где Сулейка Жауад и Джон Батист сыграли вместе.

«Мне хотелось создать образ, вдохновленный творчеством Сулейки и ее любовью. Она художница, поэтому было правильно использовать ее платье в качестве холста», — сказала Анджелина Джоли.

В мае 2023 года голливудская актриса объявила о запуске модного бренда под названием Atelier Jolie. В производстве будут использовать только качественные винтажные ткани. Их можно будет отремонтировать или переработать, улучшить посадку, вдохнуть новую жизнь в то, что можно было бы выбросить, и «создать качественную семейную реликвию с личным смыслом». (gazeta.ru)