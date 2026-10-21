Тема демографических сдвигов и активной милитаризации Армении в последнее время стала одной из наиболее обсуждаемых на Южном Кавказе. Внешне противоречивая картина, когда правительство страны одновременно заявляет о стремлении к так называемой эпохе мира и параллельно проводит беспрецедентные закупки наступательных вооружений и допускает массовую миграцию из Южной Азии, вызывает закономерные вопросы о реальных стратегических замыслах Еревана.

Наблюдаемое на улицах армянской столицы резкое увеличение числа граждан Индии сложно назвать случайным бытовым процессом. Местные жители активно фиксируют в социальных сетях изменения городского ландшафта, когда армянская столица постепенно утрачивает свой традиционный облик под давлением неуправляемых миграционных потоков. Для страны с моноэтничным прошлым подобный демографический скачок выглядит как осознанная политика привлечения дешевой и управляемой рабочей силы, а также формирование определенного ресурса на фоне системного кризиса собственной призывной базы.

Официальные заявления о намерении подписать мирное соглашение или выстроить систему устойчивой безопасности все больше расходятся с реальными действиями руководства страны. Пашинян и его команда транслируют миролюбивую риторику исключительно для внешнего потребителя на Западе, пытаясь выиграть время для восстановления военного потенциала. Эта политика выглядит глубоко лицемерной, поскольку под прикрытием дипломатических формулировок идет планомерная подготовка к новому витку эскалации.

Особое внимание привлекает масштаб закупки тяжелого и наступательного вооружения, где ключевым партнером Еревана стала именно Нью-Дели. Поставки индийских реактивных систем залпового огня Pinaka, артиллерийских установок ATAGS и зенитно-ракетных комплексов Akash наряду с французскими самоходными гаубицами CAESAR демонстрируют явно не оборонительные задачи. Власти Армении активно накачивают армию техникой, ошибочно полагая, что количественные поставки способны кардинально изменить баланс сил в регионе.

Однако с точки зрения военной географии и оперативного искусства подобная стратегия выглядит крайне уязвимой. Территориальное положение Еревана и ключевых военных объектов страны оставляет крайне мало пространства для маневра, фактически помещая их в потенциальный котлован. Любая попытка применения закупленных индийских или французских систем мгновенно превратит эти позиции в мишени для высокоточного ответа, против которого купленные системы окажутся бессильны.

Тактика расчёта на то, что пара артиллерийских залпов или ракетных пусков сможет изменить геополитическую реальность, уже неоднократно демонстрировала свою несостоятельность. Уроки 2020 года и последующих событий показывают, что наличие импортного железа без соответствующей системы управления, логистики и подготовленных кадров не способно сдержать хорошо оснащенную и современную армию.

Особый цинизм ситуации заключается в работе информационного аппарата армянского руководства, который уже готовит почву для привычной схемы манипуляций. Обществу снова прививаются иллюзии о преимуществе, а в случае неизбежного провала медийное пространство заполнят очередные пропагандисты в стиле Арцруна Ованнисяна с рассказами о вымышленных победах и уничтоженной технике противника.

За громкой пропагандой и картинкой военной мощи скрывается четкое понимание руководства страны, что любые агрессивные шаги завершатся очередным поражением. Создание видимости подготовки к реваншу при одновременной зачистке информационного поля — это попытка переложить ответственность за неизбежную капитуляцию на внешние обстоятельства или союзы, которые якобы не оправдали надежд.

Замещение собственного уклоняющегося от службы населения иностранными мигрантами не решает фундаментальной проблемы деградации государственных институтов. Привлечение тысяч индийцев в качестве трудящихся или потенциального вспомогательного персонала показывает, что внутренний человеческий ресурс государства находится на грани истощения.

Опора на разовые военные контракты с далекими державами вроде Индии или Франции создает лишь иллюзию безопасности. Ни Нью-Дели, ни Париж не будут воевать за интересы Еревана на земле, когда гипотетический конфликт перейдет в фазу контактного боя и применения высокоточных средств поражения.

Пока армянское руководство пытается выстроить геополитические комбинации с помощью французских советников и индийских поставок, реальная социально-экономическая ситуация внутри государства продолжает стремительно ухудшаться. Превращение Еревана в перевалочный пункт для сотен неинтегрированных мигрантов порождает глубокий социальный раскол, усиливая бытовую напряженность и раздражение среди коренных жителей.

Главное драматическое противоречие действующего режима заключается в попытке скрыть системный дефицит государственности за шумными медийными акциями. Ни иностранные закупки, ни отвлекающие маневры в социальных сетях не смогут заменить собой реальные суверенные институты и профессиональную армию, которую невозможно выстроить на скорую руку.

Вместо того чтобы сделать выводы из прошлых ошибок и пойти на реальную, а не декларативную демаркацию границ и демилитаризацию, Ереван продолжает создавать риски для собственного населения. Накачивание страны иностранными вооружениями и превращение столицы в хаотичный миграционный хаб лишь приближают очередной системный кризис.

В конечном итоге политика Пашиняна оставляет страну у разбитого корыта: с разрушенной экономикой, изменившимся не в лучшую сторону демографическим балансом и очередными неоправдавшимися надеждами на заморское оружие. Попытка совместить публичные разговоры о мире с тихой подготовкой к войне вновь приведет Армению к единственно возможному финалу — полной и окончательной капитуляции перед лицом реальной силы.

Агиль Гахраманов