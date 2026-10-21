Политические организации, связанные с президентом США Дональдом Трампом, с сентября до середины октября направили рекордные почти $277 млн на поддержку кандидатов-республиканцев на промежуточных выборах. Эти расходы обеспечили партии финансовое преимущество в борьбе за сохранение контроля над обеими палатами Конгресса, пишет газета The New York Times.

«Ко дню выборов я потрачу более $400 млн. Более $300 млн уже ушло на рекламу, прямой или косвенный контакт с избирателями, митинги, аренду площадок для них, телемитинги, программы по мобилизации избирателей, обеспечение честности выборов и многое другое», — написал Трамп в Truth Social.

По данным издания, основную часть средств собрала организация MAGA Inc., поддерживающая Трампа. После президентских выборов 2024 года он привлек около $473 млн. По состоянию на 14 октября на счетах трех связанных с Трампом организаций по сбору финансирования числился $181 млн, а до дня выборов они планируют потратить еще около $99 млн на политическую рекламу.

Таким образом, общие расходы политической команды Трампа на промежуточную избирательную кампанию могли превысить $300 млн. Эти средства позволили республиканцам увеличить рекламные расходы. Газета подчеркивает, что демократы не смогли ответить сопоставимыми вложениями.