Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о приостановке избирательной реформы на заморской территории страны — Новой Каледонии.

По словам Макрона, решение принято, чтобы избежать «двусмысленности» в преддверии досрочных выборов, объявленных президентом после поражения его партии на выборах в Европарламент во Франции.

Французский лидер добавил, что приостанавливает проект избирательного закона в Новой Каледонии с целью «дать приоритет местному диалогу и восстановлению порядка».

План реформ вызвал на тихоокеанском архипелаге массовые беспорядки, которые не стихали на протяжении нескольких недель. В ходе протестов погибли не менее семи человек, более 370 получили ранения.

Проект предусматривает предоставление права на голосовании на местных выборах гражданам Франции, которые прожили на этой территории 10 лет.

Местные жители обеспокоены тем, что конституционные изменения ограничат избирательные возможности коренного канакского населения. (Агентство Анадолу)